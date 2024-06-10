Nisanda Doğrudan ve Portföy Yatırımlarında Net Giriş Gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, nisanda doğrudan yatırımlar kaynaklı 856 milyon dolar, portföy yatırımlarında 2 milyar 23 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Nisan 2024 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, nisanda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 856 milyon dolar, portföy yatırımlarında 2 milyar 23 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 360 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetlerinde 1 milyar 387 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 758 milyon dolar ve diğer sektörler 500 milyon dolar net borçlandı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 298 milyon dolar, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 358 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 246 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 604 milyon dolar net artış kaydetti.

Bu dönemde sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 892 milyon dolar, 52 milyon dolar ve 140 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle: