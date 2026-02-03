TÜİK, ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayında tüketici enflasyonunun yıllık yüzde 30,65, aylık yüzde 4,84 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Ocak 2026 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici fiyatları ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,65 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 33,98 arttı.

YILLIK GIDA ENFLASYONU YÜZDE 31,69

Tüketici fiyatlarında en yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 31,69 artış, ulaştırmada yüzde 29,39 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 45,36 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 7,82, ulaştırmada 4,64 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,74 yüzde puan oldu. En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,59 artış, ulaştırmada yüzde 5,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 4,43 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları, gıda ve alkolsüz içeceklerde 1,61, ulaştırmada 0,88 ve konutta 0,51 yüzde puan oldu. Endekste kapsanan 174 alt sınıftan, 14 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 157 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

KİRA ARTIŞ ORANI

Tüketici enflasyonunun 12 aylık ortalaması baz alınan kira artış oranı da yüzde 33,98 oldu. Şubat ayında ev ve iş yeri kiraları en fazla yüzde 33,98 oranında artırılabilecek.

YILLIK ÜRETİCİ ENFLASYONU YÜZDE 27,17

Yurt içi üretici fiyatları ocak ayında, bir önceki aya göre yüzde 2,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,17 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,39 artış gösterdi.