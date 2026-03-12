Haberler

Tavuk eti üretimi ocakta yıllık bazda yüzde 2,4 arttı

Türkiye genelinde ocak ayında tavuk eti üretimi yüzde 2,4 artarak 238 bin 794 tona, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 15,1 artışla 1 milyar 902 milyon 299 bin adede ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, kesilen tavuk sayısı da yıllık yüzde 3 artış gösterdi.

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 238 bin 794 tona, tavuk yumurtası üretimi de yüzde 15,1 artışla 1 milyar 902 milyon 299 bin adede çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ocakta 238 bin 794 ton tavuk eti üretildi. Üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,4 artarken, bir önceki aya göre yüzde 6 azaldı.

Tavuk yumurtası üretimi, ocakta aylık bazda yüzde 2,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 902 milyon 299 bin tavuk yumurtası üretildi.

Ocakta kesilen tavuk sayısı yıllık yüzde 3 artışla 127 milyon 444 bin olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök
