Obezite Cerrahisi Kanser Riskini Azaltıyor

Medipol Bahçelievler Hastanesinden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Mehdi Deniz, obezitenin yalnızca bir kilo problemi olmadığını, aynı zamanda birçok metabolik hastalığa ve kanser türüne de yol açtığını belirtti.

Medipol Sağlık Grubundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Mehmet Deniz, obezitenin hızla artan bir sağlık sorunu haline geldiğini ve Türkiye'de obezite sıklığının yüzde 30'lara ulaştığını kaydetti.

Deniz, obeziteyle mücadelede yaşam tarzı değişiklikleri ve egzersizlerin yeterli olmadığı durumlarda ise obezite cerrahisinin önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Obeziteyle ilişkilendirilen başlıca kanser türlerine dikkati çeken Deniz, "Özellikle kadınlarda meme kanseri, erkeklerde prostat kanseri, rahim kanserleri, mide, kalın bağırsak ve pankreas kanserleri obezite ile doğrudan ilişkilidir." ifadelerini kullandı.

Deniz, obezite nedeniyle vücutta yağ oranı arttıkça, insülin direncinin de arttığını ve buna bağlı olarak bazı büyüme hormonlarının seviyelerinin yükseldiğini aktararak, "Bu durum, anormal hücre çoğalmasına yol açarak kanserin oluşumuna zemin hazırlar." açıklamasında bulundu.

Son yapılan çalışmalarda obezite cerrahisi uygulanan hastalarda hormon duyarlı kanserlerde ciddi bir azalma gözlendiğini belirten Deniz, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle obezite cerrahisi sonrası meme kanseri, prostat kanseri ve rahim kanserlerinde anlamlı bir azalma olduğu gözlemlenmiştir. Obezite tedavisi, kanser riskini azaltmada önemli bir rol oynamaktadır. Obezite cerrahisi kilo kaybının yanı sıra, aynı zamanda obeziteye bağlı kanser risklerini de azaltmaktadır. Bu gelişmeler, obezite tedavisinde cerrahinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor."