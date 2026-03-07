Haberler

New York borsası, SEC'e 9 milyon dolar ceza ödeyecek

New York Menkul Kıymetler Borsası, geçmişteki bir arıza nedeniyle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna 9 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. Arızanın işlem durdurmalarına ve piyasa dalgalanmalarına neden olduğu belirtildi.

NEW New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE), işlemlerde aksaklığa yol açan geçmiş bir arıza dolayısıyla ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) 9 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonundan (SEC) yayımlanan açıklamada, "NYSE'nin başarısızlıklarının", fiyat tetiklemeli işlem kısıtlamaları, 84 hissede işlem durdurması ve binlerce başarısız işlem dahil piyasa genelinde etkilere neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, NYSE'nin Ocak 2023'teki işlemlerde aksaklıklara ve fiyatlardaki büyük dalgalanmalara yol açan dahili bir arızadan dolayı 9 milyon dolar para cezası ödeyeceği bildirildi.

Borsanın yazılı politika ve prosedürlerinin uyumluluk ve yapısal bütünlüğü izlemede yetersiz kaldığına işaret edilen açıklamada, "NYSE gibi ulusal menkul kıymetler borsalarının kendi kurallarına uygun olarak faaliyet gösterme yükümlülüğü temel bir öneme sahiptir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, NYSE'nin SEC'in iddialarını kabul veya reddetmediği ancak cezayı ödemeyi kabul ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

