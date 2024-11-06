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Haberler

Nvidia, piyasa değeriyle Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu

Nvidia, piyasa değeriyle Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu
Haberler
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Haberler
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California merkezli çip üreticisi Nvidia, hisselerindeki yükselişle piyasa değerini 3,43 trilyon dolara çıkararak, Apple'ı geride bıraktı ve dünya genelinde en değerli şirket unvanını bir kez daha kazandı.

California merkezli çip üreticisi Nvidia, piyasa değeriyle Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu.
Nvidia'ın Nasdaq borsasında işlem gören hisseleri, salı günü yüzde 2,84 değer kazanarak hisse başına 139,91 dolara yükseldi.
Şirketin toplam piyasa değeri, hisselerindeki yükselişle birlikte 3,43 trilyon dolara ulaştı.
Böylece, Apple'ın 3,38 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan Nvidia, ikinci kez dünyanın en değerli şirketi unvanını aldı.
Yapay zeka çiplerine yönelik artan taleple Nvidia'nın hisseleri, yılın başından bu yana yüzde 182,5 değer kazandı.
Nvidia'nın piyasa değeri ilk kez haziranın başında 3 trilyon doları aşmıştı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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