Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in son durumuna ilişkin hastaneden yeni açıklama
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında

Bakan Yerlikaya duyurdu! Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
CHP kurultayına iptal davası bugün! Her şeyi başlatan isimden ilk sözler

CHP'de kritik gün geldi çattı! Her şeyi başlatan isimden ilk sözler
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı

CHP'li belediyeye operasyon! 12 kişi için gözaltı kararı

Nvidia'nın Hisse Senedi, ABD-Çin Ticaret Savaşında Değer Kaybediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın hisse fiyatı, Beyaz Saray'ın Çin'e yönelik yeni satış kısıtlamaları açıklamasının ardından %7 oranında düştü. Şirket, ihracat kısıtlamaları nedeniyle 5,5 milyar dolar mali kayıpla karşılaşma riski taşıyor.

(ANKARA) - ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın (NVDA) hisse senedi fiyatı, bu hafta Çin'e satışlarda bir dizi ürünün Beyaz Saray tarafından sınırlandırılacağını açıklamasının ardından yaklaşık yüzde 7 oranında değer kaybetti. ABD Kongresi'ne bağlı bir komite, Nvidia'nın Çin'in gelişmiş yapay zeka teknolojisi geliştirmesine bilerek yardımcı olup olmadığını araştırmak üzere şirkete yönelik bir soruşturma da başlattı.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının ortasında kalan çip üreticilerinin hisseleri değer kaybetmeye devam ediyor. ABD'nin lider çip üreticisi Nvidia, önceki gün yaptığı açıklamada, Washington'un H20 yapay zeka çiplerinin Çin'e ihracatına yönelik yeni kısıtlamalar getirmesi nedeniyle, 5,5 milyar dolar değerinde bir mali kayıpla karşı karşıya olduklarını bildirdi. Çip sektöründe artan gerilim, yapay zeka alanında süregelen küresel rekabetin tırmanışı ile de ilişkilendiriliyor.

Nvidia'nın hisseleri dün, piyasa öncesi işlemlerde yaşanan düşüşün ardından yüzde 6,87 değer kaybetti. Nvidia'ya yönelik ihracat kısıtlamaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinin küresel piyasaları sarsması ve küresel ekonomik büyüme beklentilerine dair endişelerin arttığı bir döneme denk geldi.

DTÖ: Küresel ticaret beklentileri ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler nedeniyle keskin şekilde bozuldu

DTÖ dün yaptığı açıklamada, artan ticaret politikası belirsizlikleri nedeniyle küresel ticaret görünümünün keskin şekilde bozulduğunu ve bu yıl küresel mal ticaret hacminin yüzde 0,2 oranında düşmesinin beklendiğini bildirdi.

DTÖ Küresel Ticaret Görünümü raporu, 2025 ve 2026 yıllarında ticaret hacminde artış öngörse de bu yıl ocak ayından itibaren açıklanan büyük ölçekli tarifeler, Cenevre merkezli uluslararası ticaret düzenleyicisi kuruluşun ekonomistlerini mevcut durumu yeniden değerlendirmeye sevk etti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: ANKA / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.