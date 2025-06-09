Nvidia CEO'su Jensen Huang: Yapay Zeka Tüm Sektörleri Dönüştürecek

Nvidia CEO'su Jensen Huang: Yapay Zeka Tüm Sektörleri Dönüştürecek
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Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, yapay zekanın hızla geliştiğini ve tüm sektörleri bir teknoloji sektörü haline getireceğini belirtti. Huang, işletmelere yapay zeka uygulamalarını iş süreçlerine adapte etmeleri gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, yapay zekanın büyük bir hızla geliştiğini belirterek, "Bu kadar hızlı gelişen bir teknoloji karşısında hayatta kalmanın yolu, ona adapte olmak." dedi.

Huang, Londra Teknoloji Haftası'nın açılış oturumunda yaptığı konuşmada, yapay zeka sayesinde tüm sektörlerin bir "teknoloji sektörüne" dönüşeceğini öngördüğünü söyledi.

Tüm işletmelere, teknoloji ve yapay zeka uygulamalarını iş süreçlerine adapte etmeleri tavsiyesinde bulunan Huang, yapay zekayı büyük bir "eşitleyici güç" olarak tanımladı.

Huang, yapay zekanın bilgisayar programları dahil olmak üzere teknoloji altyapısını daha erişilebilir hale getirdiğini belirterek, "Yapay zeka, sadece bir teknoloji değil aynı zamanda bir altyapı. Bu altyapı ciddi yatırım ve kararlılık gerektiriyor." dedi.

Yapay zekanın gelişim hızına işaret eden Huang, "Bence yapay zeka olması gereken hızda gelişiyor. Bu kadar hızlı gelişen bir teknoloji karşısında hayatta kalmanın yolu, ona adapte olmak." ifadelerini kullandı.

Huang, yapay zekanın bilim, eğitim ve finansal hizmetleri derinlemesine dönüştürdüğüne dikkati çekti.

Bu kapsamda İngiltere'nin "yapay zeka araştırmacılarının bolluğu sayesinde dünya genelinde kıskanılan bir ülke haline geldiğini" dile getiren Huang, ancak ülkedeki altyapı eksikliğinin yapay zekadaki potansiyeli engellediğini ve bu nedenle altyapı yatırımlarının desteklenmesi gerektiğini aktardı.

Huang, İngiltere'nin yapay zekada yetenek havuzu oluşturulmasını yatırımlarıyla destekleyeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
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