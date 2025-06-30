Nurullah Bakır Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreteri Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Bankalar Birliği, Nurullah Bakır'ı 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla Genel Sekreterliğe atadı. Bakır, Ziraat Bank Moscow'un eski Genel Müdürü ve bankacılık kariyerine 1999 yılında başlamıştır.

Nurullah Bakır, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Genel Sekreterliğine getirildi.

TBB'den yapılan açıklamaya göre Bakır, TBB Yönetim Kurulu'nun 17 Haziran 2025 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, 1 Temmuz 2025 itibarıyla Genel Sekreterliğe atandı.

TED Ankara Koleji ve Erciyes Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Bakır, bankacılık kariyerine 1999 yılında başladı.

2020'de Ziraat Bank Moscow'a Genel Müdür olarak atanan Nurullah Bakır, ileri derecede İngilizce biliyor.

Kaynak: AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi
T10X 4More yollara çıkmak için gün sayıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'dan sürpriz! İşte yollara çıkacak yeni modelin satış fiyatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Alper'in bırakıp kaçtığı konuşulan isimden videolu açıklama

Barış Alper'in bırakıp kaçtığı konuşulan isimden videolu açıklama
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar

Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Fenerbahçe transferi bitiriyor! Jhon Duran'ın temsilcisi İstanbul'da

Menajeri İstanbul'da! Dünyaca ünlü golcü isim Fenerbahçe'ye geliyor
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti

Hamile olduğunu düşünüyordu, hastanede gerçek çok başka çıktı
Nihal Candan'ın babası isyan etti: Çocuklarım şöhretle sapıttı

Acılı baba günler sonra sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.