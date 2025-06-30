Nurullah Bakır Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreteri Oldu
Türkiye Bankalar Birliği, Nurullah Bakır'ı 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla Genel Sekreterliğe atadı. Bakır, Ziraat Bank Moscow'un eski Genel Müdürü ve bankacılık kariyerine 1999 yılında başlamıştır.
Nurullah Bakır, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Genel Sekreterliğine getirildi.
TBB'den yapılan açıklamaya göre Bakır, TBB Yönetim Kurulu'nun 17 Haziran 2025 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, 1 Temmuz 2025 itibarıyla Genel Sekreterliğe atandı.
TED Ankara Koleji ve Erciyes Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Bakır, bankacılık kariyerine 1999 yılında başladı.
2020'de Ziraat Bank Moscow'a Genel Müdür olarak atanan Nurullah Bakır, ileri derecede İngilizce biliyor.
Kaynak: AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi