Nükleer Enerji Türkiye'nin Enerji Vizyonunda Merkezi Rol Oynayacak

Nükleer Enerji Türkiye'nin Enerji Vizyonunda Merkezi Rol Oynayacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, nükleer enerjinin Türkiye'nin enerji stratejisindeki önemine vurgu yaparak, 2035 yılına kadar 7 gigavat kapasitenin devreye alınacağını açıkladı. Bakan, nükleer enerjinin iklim değişikliği ve enerji güvenliği için kritik olduğunu belirtti.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, nükleerin Türkiye'nin enerji vizyonunda merkezi bir rol oynadığını vurgulayarak, "İklim değişikliği, enerji güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma için nükleer enerjinin tüm potansiyelini kullanabiliriz" dedi.

Bakan Alparslan Bayraktar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) 69'uncu Genel Konferansı'na video mesaj gönderdi. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin ulusal enerji stratejisinin sürdürülebilir kalkınma, enerji güvenliği ve 2053 net sıfır emisyon hedefine dayandığını belirterek, "Nükleer enerji, bu vizyonda merkezi bir rol oynuyor" dedi.

Türkiye'nin elektrik talebinin gelecek 30 yıl içinde 3 katına çıkacağını belirten Bakan Bayraktar, "Bu artan talebi karşılamak için nükleer ve yenilenebilir enerji de dahil olmak üzere tüm alanlarda elektrik üretim kapasitemizi artırıyoruz" diye konuştu.

2035 yılına kadar 7 gigavat nükleer enerjiyi devreye almayı hedeflediklerini söyleyen Bakan Bayraktar, "Küçük modüler reaktörlerin ilave edilmesiyle kapasitemiz 2050 yılına kadar 20 gigavata çıkacak" dedi.

Bakan Bayraktar, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP29) alınan karar doğrultusunda, Türkiye'nin de 2050 yılına kadar küresel nükleer kapasiteyi 3 katına çıkarma hedefine bağlı olduğunu dile getirerek, ajansın kapasite oluşturma ve uzmanlık paylaşma çabalarını aktif olarak desteklediklerini bildirdi. Barışçıl amaçlarla nükleer bilimsel kapasiteyi güçlendirmeye yönelik devam eden çalışmaların bir parçası olarak İstanbul'da bulunan araştırma reaktörünü daha aktif olarak kullanmayı planladıklarını da ifade eden Bayraktar, nükleer bilim ve teknolojinin önemine işaret etti.

Bakan Bayraktar, UAEA tarafından gıda güvenliği, tarım, sanayi, su yönetimi, sağlık ve çevre koruma alanlarında programlar geliştirildiğini belirterek, "Bu bağlamda Türkiye, 'Atoms4Food' gibi girişimlere katılmaktan ve araştırma kurumumuz TENMAK'ın ajansın iş birliği merkezlerinden biri olarak tanınmasından gurur duymaktadır. Türkiye, küresel refah için nükleer enerjinin güvenli, emniyetli ve barışçıl kullanımını sağlamak için ajans ve tüm üye devletlerle yakın iş birliğine bağlı kalmaya devam etmektedir. Birlikte, ortak sorumluluk ve karşılıklı destek sayesinde, iklim değişikliği, enerji güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma için nükleer enerjinin tüm potansiyelini kullanabiliriz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
