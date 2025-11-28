Novo Nordisk Türkiye, Klinik Araştırma Kapasitesini Güçlendiriyor

Novo Nordisk Türkiye, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ile imzaladığı yeni işbirliği protokolüyle, Türkiye'de klinik araştırma kapasitesini güçlendirmeyi ve yenilikçi tedavilere erişimini artırmayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Novo Nordisk Türkiye, yeni anlaşmayla, Türkiye'nin klinik araştırmalar alanında bölgesel bir merkez haline gelmesine katkı sunmayı planlıyor.

Anlaşma kapsamında, Novo Nordisk, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda diyabet, obezite, nadir ve kardiyovasküler hastalıklar gibi terapi alanlarında çeşitli eğitim programları düzenleyerek, klinik dünyasındaki uluslararası gelişmeleri aktararak ve bilimsel etkinliklerde ortak çalışmaları destekleyerek, araştırma süreçlerinin daha etkin, kaliteli ve sürdürülebilir bir yapıya ulaşmasına katkı sunacak.

Novo Nordisk, Türkiye merkezli bölgesel klinik araştırma merkezinde Türkiye'nin yanı sıra Cezayir, Fas, Lübnan, Mısır, Umman ve Suudi Arabistan'daki klinik araştırmaları koordine ediyor. Bölgesel merkez yapısı, Türkiye'deki deneyimli ekiplerin, operasyonel altyapının ve uluslararası araştırmalara uyumlu çalışma düzeninin bir sonucu olarak sağlanıyor.

Merkezde bu yıl itibarıyla yürütülen 34 aktif klinik araştırmada 1200'ün üzerinde hastaya ulaşılırken, bu çalışmaların 28'i doğrudan Türkiye'de gerçekleştirildi. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ile son 5 yılda 8 klinik çalışma yürütülürken, yeni protokol kapsamında en az 5 yeni klinik çalışmanın 2026 yılında başlatılması planlanıyor.

Şirket, son 5 yılda Türkiye'de klinik araştırmalara toplam 1 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırımların, her yıl katlanarak artırılması hedefleniyor.

Novo Nordisk'in vakıf şirketi yapısından güç alan söz konusu ortaklık, klinik araştırma sayısını artırmanın yanı sıra sağlık profesyonellerinin bilgi birikimini zenginleştirmeyi, Türkiye'nin klinik araştırmalardaki rekabet gücünü artırmayı ve hasta yaşam kalitesine kalıcı katkı sağlamayı amaçlıyor. Klinik araştırmalarında etik standartları, şeffaflığı ve hasta güvenliğini esas alan şirket, bu işbirliğiyle Türkiye'nin bilimsel potansiyelinin küresel ölçekte daha görünür kılınmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

"Türkiye'de bilimi destekleyici bir niteliğe sahip"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Prof. Dr. Levent Öztürk, söz konusu işbirliğinin, hem hastalar hem de klinik araştırma ekipleri için büyük bir heyecan kaynağı olduğunu belirtti.

Öztürk, "Bu protokol, hastalarımızın yenilikçi tedavilere daha erken erişmesini sağlarken, hekimlerimizin bilgi ve deneyimlerini paylaşmasına ve geliştirmesine olanak tanıyor. Bizler, klinik araştırmaların hastalar için açtığı yeni umut pencerelerini görmekten ve bu süreçte aktif rol almaktan büyük mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu işbirliğinin Türkiye'de bilimi destekleyici bir niteliğe sahip olduğuna değinen Öztürk, anlaşmanın uzun soluklu ve sürekli olmasını ve daha birçok ortak projeye ilham vermesini dilediklerini aktardı.

"Her hastanın yenilikçi tedavilere daha erken ulaşmasını hedefliyoruz"

Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Bike Başaklar da bilimi, insanların yaşamına dokunan bir iyileşme gücüne dönüştürmek için çalıştıklarını vurguladı.

Her klinik araştırmanın ardında umutla bekleyen hasta, yakını, doktoru ve umudu mümkün kılmak için çalışan bir ekibin olduğunu hatırlatan Başaklar, "Bu ortak iyileşme hikayesinin bir parçası olmaktan büyük bir sorumluluk ve gurur duyuyoruz. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ile imzaladığımız bu yeni stratejik işbirliğiyle, klinik çalışmaların sayısını artırırken, her hastanın yenilikçi tedavilere daha erken ulaşmasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başaklar, amaçlarının, endüstri ve hastane işbirliğiyle klinik çalışma süreçlerini optimize ederek, küresel ölçekte daha fazla araştırmaya katılmak ve bölgede lider konuma gelmek olduğunu ifade etti.

Söz konusu işbirliğiyle, henüz Türkiye'de piyasada olmayan ilaçları uygun hastalarla daha erken buluşturmayı da amaçladıklarını kaydeden Başaklar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu adım, Türkiye'nin sağlık alanındaki bilimsel gücünü daha görünür kılacak ve uluslararası düzeyde örnek teşkil edecek. Bizim için bu işbirliği, hastalar için de yeni bir umut kapısı anlamına geliyor. Çünkü biz, her araştırmada bir yaşamın dönüşümüne tanıklık ediyoruz. Novo Nordisk'in bir vakıf şirketi olması, hasta odaklı yaklaşımımız ve yüz yılı aşkın bilimsel birikimimiz sayesinde kısa vadeli hedefler yerine sürdürülebilir, uzun vadeli değer yaratmaya odaklanıyoruz. Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısı bilim insanlarının potansiyeliyle birleştiğinde, bu işbirliğinin bölgesel düzeyde ilham verici bir başarı hikayesine dönüşeceğine inanıyoruz."