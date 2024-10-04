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Norveç'te elektrikli araç sayısı benzinli araçları geçti

Norveç'te elektrikli araç sayısı benzinli araçları geçti
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Avrupa'nın petrol zengini Norveç'te elektrikli araç sayısı, benzinli araçları geçti. Ülkede günlük petrol üretimi devam ederken, elektrikli araçlara olan ilgi artıyor ve 2030'a kadar bu alandaki yatırımların güçlü seyretmesi bekleniyor.

Norveç Karayolu Trafik Bilgi Konseyi'nin açıkladığı verilere göre, ülkede 2,8 milyon kayıtlı binek otomobilden 754 bin 303'ü elektrikli, 753 bin 905'i ise benzinli olarak kayıtlara geçti. Norveç, günlük 4 milyon varil eşdeğeri petrol üretimi ile Avrupa'nın en büyük petrol ve doğal gaz üreticisi konumunda bulunuyor.

NORVEÇ'TE ELEKTRİKLİ ARAÇLARA İLGİ YÜKSEK

Ülke 2030'da karbon nötr olmayı hedeflerken, bu yıl rekor düzeyde petrol ve doğal gaz yatırımı yapılan Norveç'te 2025'te de bu alandaki yatırımların güçlü seyretmesi bekleniyor. Buna rağmen, Norveç'te elektrikli araçlara ilgi oldukça yüksek seviyede bulunuyor. Ayrıca, Norveç yollarında 2030'a kadar 3,1 milyon elektrikli araç olacağı tahmin ediliyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA VERGİ KOLAYLIĞI

Ülkede elektrikli araç satın alımlarında vergi kolaylıkları sağlanırken, elektrikli araç sahipleri bir çok yerde ücretsiz şarj imkanı buluyor. Ülkede satılan 10 araçtan 9'u elektrikli olurken, elektrikli araç kullanımı her alanda teşvik ediliyor.

Böylelikle, Avrupa'nın petrol ve doğal gaz zengini Norveç'te, elektrikli araç sayısı benzinli araç sayısını geçti.

Araç yakıt modelleri ve araç sayısı ise şöyle;

Araç yakıt modeliAraç sayısı
Dizel999.715
Elektrikli754.303
Benzin753.905
Benzin Plug in Hibrit198.707
Benzin Hibrit155.307
Dizel Plug in Hibrit9.478
Dizel Hibrit896
Gaz173
Hidrojen167
Toplam2.872.652
Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi

Teknoloji Otomobil Politika Ekonomi Norveç Enerji Çevre

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