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Gaziantep'in Nizip ilçesinde ailesinin dört kuşaktır sürdürdüğü zeytinyağı üretimini devralan kadın girişimci Zeynep Erdoğan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı 6,5 milyon liralık hibeyle işletmesini modernize etti.

Gaziantep Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümünden 2013'te mezun olan 32 yaşındaki Erdoğan, eğitimini tamamladıktan sonra aile işletmesinde çalışmaya başladı.

Üretim kapasitesini artırmak ve eski makinelerini yenilemek isteyen Erdoğan, geçen yıl TKDK'nin hibe programına başvurdu. Başvurusu kabul edilen Erdoğan, aldığı destekle işletmesine modern makine ve ekipmanlar kazandırdı.

Yeni makineler sayesinde üretim süresini kısaltan ve yağ verimliliğini artıran Erdoğan, ailesinden devraldığı üretim geleneğini teknolojik imkanlarla sürdürmeyi hedefliyor.

Taş değirmenlerden modern tesise

Zeynep Erdoğan, AA muhabirine, aile işletmesinde 100 yılı aşkın süredir zeytinyağı üretildiğini söyledi.

İşletmenin geçmişte taş değirmenlerle üretim yaptığını belirten Erdoğan, TKDK'nin desteğiyle makine ve ekipmanları yenilediklerini ifade etti.

Hibe desteğinden haberdar olduktan sonra Gaziantep'teki TKDK ofisine başvurduklarını anlatan Erdoğan, sürecin danışmanlarının desteğiyle tamamlandığını dile getirdi.

Erdoğan, "Daha önce zeytinyağı taş değirmenlerde üretiliyordu. Sonrasında yeni makine ve teçhizatlar kuruldu. Şu anda son sistem olan 2026'da üretilen makinelerle çalışıyoruz." dedi.

İhracata açılmayı hedefliyor

Erdoğan, kendisinden önceki kuşakların emeğini ve birikimini sürdürmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

İşletmede yalnızca üretim yapmadığını, aynı zamanda ailesinin mirasını geleceğe taşıdığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Elbette her yeni kuşağın kendi yeniliklerini ve fikirlerini ortaya koyması gerekiyor. Biz de geçmişten aldığımız tecrübeyi modern teknolojiyle birleştirerek bu geleneği daha ileriye taşımak istiyoruz. Eski makinelerimizde müşteri geldiğinde bekleme süresi daha uzun oluyordu. Şu anda hem daha kısa sürede işlem yapıyoruz hem de yağ veriminde artış sağlıyoruz."

Şu anda küçük ölçekli bir işletme olduklarını belirten Erdoğan, ileride işletmeyi büyüterek ihracat yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA