Nitelikli İnsan Kaynağı Ülkelerin Kazancı Olacak

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yeşil ve dijital dönüşümün kazananının nitelikli insan kaynağı yetiştiren ülkeler olacağını belirterek, "Rekabet gücünü sadece fabrika binaları değil, o fabrikada üretimi yönlendiren, emeğiyle çalışan donanımlı gençler belirliyor." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre Baran, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla, İstanbul'da gerçekleştirilen "Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi"nin açılışına katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baran, dünya ekonomisinin hızlı bir dönüşüm yaşadığını, dijitalleşme, yapay zeka, yeşil dönüşüm, otomasyon ve yeni üretim tekniklerinin, sektörleri yeniden şekillendirdiğini belirtti.

Bu dönüşümün kazananının, çağın gereklerine uygun bilgi ve beceriyle donatılmış nitelikli insan kaynağı yetiştiren ülkeler olacağına işaret eden Baran, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bugün hepimiz görüyoruz ki rekabet gücünü sadece fabrika binaları değil, o fabrikada üretimi yönlendiren, emeğiyle çalışan donanımlı gençler belirliyor. Yatırımların sürdürülebilirliğini insan kaynağı garanti altına alıyor, üretimde verimlilik nitelikli çalışanla mümkün. Bu nedenle, mesleki ve teknik eğitimin geleceğine yön vermek, ekonomik bağımsızlığın, üretim gücünün ve sürdürülebilir kalkınmanın temelini oluşturması açısından önem taşıyor."

Baran, ATO'nun Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı işbirliği ile eğitim ve üretimi birbirine yakınlaştıran "Mesleki Eğitimde Ankara Modeli"ni hayata geçirdiğini hatırlatarak, eğitim ile reel sektör ve istihdam arasındaki köprüyü güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.