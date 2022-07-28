Nişantaşı Üniversitesi'ne Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden 'Tanınan Okul Sertifikası'

2022 Akademik yılında Pilotaj ve Hava Trafik Kontrolü bölümlerinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından "Yetkili Eğitim Organizasyonu" olarak ilan edilen İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'ne bu yıl da havacılık teknik programlarında "Tanınan Okul Sertifikası" verildi.

"Tanınan Okul Sertifikası" ile mezun olan İstanbul Nişantaşı Üniversitesi öğrencileri iş başvurularında çeşitli imtiyazlardan faydalanabilecek. Öğrenciler, yoğun istihdam ihtiyacı bulunan Hava Aracı Bakım Personeli alımlarında sınav muafiyetleri avantajına sahip olacak, deneyim süresi kriterinde de indirim alarak daha kısa sürede istihdam edilebilecekler.

SEKTÖRE PROFESYONEL İNSAN KAYNAĞI NİŞANTAŞI'NDAN

ICAO Global Implementation Support Symposium 2022'de yapılan açıklamaya göre, Türkiye son 20 yılda havacılık alanındaki başarısını artırarak, 129 ülkede 338 noktaya uçuş ağıyla hava taşımacılığında dünyada 30'uncu sıradan 10'unculuğa yükseldi. Bu gelişmeyle beraber sivil havacılık sektörü sürekli değişim ve ilerlemelerin yaşandığı, rekabetin artış gösterdiği sektörlerden biri haline geldi. Sivil havacılık alanında hizmet kalitesinin yüksek tutulması ve deneyim memnuniyetinin sürdürülebilir bir şekilde sağlanması önem kazandı.

Sivil havacılık sektöründe ulusal ve uluslararası standartlarda eğitimini tamamlamış, alanında uzman ve gelişime açık, sektörel alandaki yenilikleri iş süreçlerine adapte edebilecek yeteneklere sahip profesyonel insan kaynağına ihtiyaç artıyor. Pilotaj, Hava Trafik Kontrolü, Uçak Bakım ve Onarım, Havacılık Elektrik Elektroniği, Havacılık Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ve Uçak Teknolojisi programlarına sahip olan İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, sivil havacılık sektörü için donanımlı insan kaynağının yetiştirilmesi konusunda akreditasyon ve standartlara dayalı eğitimlerini sürdürüyor.