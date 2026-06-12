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Tavuk eti üretimi nisanda yıllık bazda yüzde 0,5 azaldı

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TÜİK verilerine göre, nisanda tavuk eti üretimi geçen yıla göre yüzde 0,5 azalarak 236 bin 310 tona gerilerken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 18,9 artışla 1 milyar 844 milyon 973 bin adede yükseldi.

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azalarak 236 bin 310 tona gerilerken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 18,9 yükselişle 1 milyar 844 milyon 973 bin adede çıktı.

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Buna göre, nisanda 236 bin 310 ton tavuk eti üretildi. Üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,5 azalırken, bir önceki aya göre yüzde 1,8 arttı.

Tavuk yumurtası üretimi, nisanda aylık bazda yüzde 3,9 azalırken, yıllık bazda yüzde 18,9 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 844 milyon 973 bin tavuk yumurtası üretildi.?

Nisanda kesilen tavuk sayısı, yıllık yüzde 0,2 azalışla 127 milyon 357 bin olarak kayıtlara geçti.

Ocak-nisan döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 17,3, kesilen tavuk sayısı yüzde 3,1, tavuk eti üretimi yüzde 1,6 arttı.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
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