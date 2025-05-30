Nisan 2025 İşsizlik Oranı Açıklandı: Yüzde 8,6

Nisan 2025 İşsizlik Oranı Açıklandı: Yüzde 8,6
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Nisan 2025'te işsizlik oranı 0,6 puan artarak yüzde 8,6 seviyesine ulaştı. Genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 15,7 oldu.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayında işsizlik oranının aylık 0,6 puan artarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK, Nisan 2025 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 203 bin kişi artarak 3 milyon 63 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1 iken kadınlarda yüzde 11,5 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı, bir önceki aya göre 316 bin kişi azalarak 32 milyon 359 bin kişi, istihdam oranı 0,5 puan azalarak yüzde 48,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8 iken kadınlarda yüzde 32,2 olarak gerçekleşti. İş gücü, bir önceki aya göre 114 bin kişi azalarak 35 milyon 421 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 53,4 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,9 iken kadınlarda yüzde 36,4 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 15,7 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 15,7 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,2, kadınlarda ise yüzde 23,7 kaydedildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 1,2 saat azalarak 42,2 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 3,4 puan artarak yüzde 32,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 22,5 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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