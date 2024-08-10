Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu

Spor malzemeleri üreticisi Nike, Türkiye'de yurt dışından gelen ürünler için vergi kararının ardından sipariş alımını durdurdu. Türkiye'deki gümrük mevzuatında yapılan son değişiklikler nedeniyle siparişlerini durdurduğunu belirten firma, müşterilerinden özür diledi.

"SİPARİŞLERİN SORUNSUZ ULAŞMASINI GARANTİ EDEMİYORUZ"

Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye gümrük mevzuatında yapılan son değişikliklerin Türkiye'deki tüketicilerin alışveriş deneyimine etkisinin incelendiği belirtilerek, "Türkiye gümrük mevzuatında yapılan son değişikliklerin Türkiye'deki tüketicilerimizin alışveriş deneyimine etkisini incelemeye devam ediyoruz. Bu süreçte Nike olarak tüketicilerimize siparişlerinin sorunsuz bir şekilde ve zamanında ulaşmasını garanti edemediğimiz için maalesef Türkiye'den verilen online siparişleri şu an için askıya almak durumundayız" denildi.

İşte firmadan yapılan açıklama;

GÜMRÜK VERGİLERİ ARTTI, ALIŞVERİŞ LİMİTİ DÜŞTÜ

6 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Avrupa Birliği ülkelerinden gelen değeri 30 euroyu (1099 TL) geçmeyen ürünlerin gümrük vergisi yüzde 18'den yüzde 30'a yükseltildi. Aynı zamanda 1500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi ürünler için de aynı tarifenin uygulanmasına karar verildi. Bu ürünlerin, AB dışındaki diğer ülkelerden gelmesi halinde ise alışveriş başına yüzde 60 oranında vergi tahsil edilecek. Daha önce değeri "150 euroyu geçmeyen eşya" olarak düzenlenen karar, 30 euro olarak değiştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre artırılan vergi oranları 21 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlayacak.