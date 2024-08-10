Üye Girişi
Haberler

Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyaca ünlü spor giyim markası Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurduğunu açıkladı. Firma karara gerekçe olarak Türkiye gümrük mevzuatında yapılan değişiklikleri gösterdi. Yapılan açıklamada "Bu süreçte Nike olarak tüketicilerimize siparişlerinin sorunsuz bir şekilde ve zamanında ulaşmasını garanti edemediğimiz için maalesef Türkiye'den verilen online siparişleri şu an için askıya almak durumundayız" denildi.

Spor malzemeleri üreticisi Nike, Türkiye'de yurt dışından gelen ürünler için vergi kararının ardından sipariş alımını durdurdu. Türkiye'deki gümrük mevzuatında yapılan son değişiklikler nedeniyle siparişlerini durdurduğunu belirten firma, müşterilerinden özür diledi.

"SİPARİŞLERİN SORUNSUZ ULAŞMASINI GARANTİ EDEMİYORUZ"

Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye gümrük mevzuatında yapılan son değişikliklerin Türkiye'deki tüketicilerin alışveriş deneyimine etkisinin incelendiği belirtilerek, "Türkiye gümrük mevzuatında yapılan son değişikliklerin Türkiye'deki tüketicilerimizin alışveriş deneyimine etkisini incelemeye devam ediyoruz. Bu süreçte Nike olarak tüketicilerimize siparişlerinin sorunsuz bir şekilde ve zamanında ulaşmasını garanti edemediğimiz için maalesef Türkiye'den verilen online siparişleri şu an için askıya almak durumundayız" denildi.

İşte firmadan yapılan açıklama;

Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu

GÜMRÜK VERGİLERİ ARTTI, ALIŞVERİŞ LİMİTİ DÜŞTÜ

6 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Avrupa Birliği ülkelerinden gelen değeri 30 euroyu (1099 TL) geçmeyen ürünlerin gümrük vergisi yüzde 18'den yüzde 30'a yükseltildi. Aynı zamanda 1500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi ürünler için de aynı tarifenin uygulanmasına karar verildi. Bu ürünlerin, AB dışındaki diğer ülkelerden gelmesi halinde ise alışveriş başına yüzde 60 oranında vergi tahsil edilecek. Daha önce değeri "150 euroyu geçmeyen eşya" olarak düzenlenen karar, 30 euro olarak değiştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre artırılan vergi oranları 21 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlayacak.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Alışveriş Türkiye Spor Nike Nike Spor Dünya Ekonomi Güncel Haberler

500

Yorumlar (8)

ahmet kasap:

NIKE İSRAİLE KADAR YOLUN VAR

77
23
yanıtYanıtla
Abdullah Atik:

Nike olsa ne olur olmasa ne olur by by..

45
16
yanıtYanıtla
İshak Karagulle:

Super bi hareket halkttan vergi alinirken iyi surketlere dokursan kotu mal vermem cok ihtiyacta yok saten hep tonla para kazanacaksin hemde kucucuk firma olarak devlet terbiye edeceksin aklinca satis yapmayabilirsin insan varsa ticaret var para var kazanc var neyi nyle tehdit ediyosun.ins uygun kaliteli bi turk markalarida cikar yakinda da durust ticaret firmasi cikarda bunlara hic gerek kalmaz....

29
12
yanıtYanıtla
sade vatandaş:

Türkiyede emsalini bulamadığımız ürürünleri internetten getirtiyorduk önceden çok daha kolaydı sonra zorlaştırdılar şimdi imkansızlaştı özellikle eğitim araştırma yapan gençlerin önü tamamen kapandı kendileri milletin parasıyla uçak filoloruyla hesapsızca harcama yaparak seyahat ediyorlar halkı adeta dört taraftan çevrilmiş duvarsız hapishaneye hapsediyorlar

16
13
yanıtYanıtla
Selim Keskin:

Demirel demişti, hindistan gibi kazanıp Belçika gibi harcıyoruz. Nike bizim neyimize.

7
4
yanıtYanıtla
Eruhlu:

Adamlar haklı bizim millet baya kisitlandi ve sağlam iş yapmak istiyor.. vergiyle ilgili haberde baya sovdunuz kizdiniz millet kısıtlanıyor milletine düşman tek devlet diye şimdi neden böyle diyorsunuz. Bi öylesine bi böyle

2
2
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Nike online satış kapandı mı, sipariş neden verilmiyor? Nike tarafından açıklama geldi MasterChef Zübeyde kimdir? 2024 MasterChef Zübeyde kaç yaşında, nereli? MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi? 11 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: 11 Ağustos terazi, oğlak, akrep burcu yorumu! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Konya elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos GÜNCEL) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi! MEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi Antalya elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Gaziantep elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 10 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Manisa elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Foça, Aliağa, Buca elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! İstanbul elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) Ataşehir, Sultangazi, Maltepe elektrik kesintisi! Planlı güncel kesintiler listesi Ankara elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! Adana elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! Fenerbahçe Adana Demirspor muhtemel ilk 11! Krunic oynayacak mı? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 10 Ağustos Fenerbahçe Adana Demirspor maçı nereden izlenir? Batshuayi GOL izle! (Galatasaray - Hatayspor) Futbolda 10 kusurlu hareket nedir? İcardi pozisyonu penaltı mı (Galatasaray – Hatayspor)
title