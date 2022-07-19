Nijerya Ulusal Petrol Şirketi özelleştirildi

Afrika'nın petrol zengini ülkesi Nijerya'da hükümet, devlet tarafından işletilen Nijerya Ulusal Petrol Şirketi'ni (NNPC) özelleştirdi.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, hisselerle sınırlı ticari bir petrol şirketi olan NNPC Limited'in açılışında yaptığı konuşmada, Nijerya'nın küresel enerji öncelikleri için petrol endüstrisini dönüştürmeye karar verdiklerini ifade etti.

NNPC Limited'in 200 milyondan fazla hissedarıyla ticari bir petrol şirketi olarak faaliyet göstereceğinin altını çizen Buhari, "Bu şirket artık devlet finansmanına dayanmadan ve 'Hazine Tek Hesabı' (TSA) gibi kurumsal düzenlemelerden bağımsız olarak faaliyet gösterecek." dedi.

NNPC Genel Müdürü Malam Mele Kyari ise özelleştirme kararının Nijerya'daki enerji endüstrisi ve dünya için yeni bir başlangıç olduğunu söyledi.

Nijerya Senatosu, Buhari tarafından Meclis'e sunulan ve Nijerya Ulusal Petrol Şirketinin ticari bir şirket haline getirilmesini öngören tasarıyı kabul etmişti. 28 Eylül 2020'de Meclis'e sunulan tasarıyla ülkede petrol sektörünün özelleştirilmesinin planlandığı öne sürülmüştü.

Nijerya Devlet ve Petrol Kaynakları Bakanı Timipre Sylva, tasarıya ilişkin yaptığı açıklamada, NNPC'nin özelleştirileceği yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtmişti.

Afrika'nın en büyük petrol üreticisi ve ihracatçısı Nijerya, petrol ve doğal gaz rezervlerinin üretim-paylaşım rejimini değiştirmeyi planlıyor.