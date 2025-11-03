Haberler

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden Sıfır Atık Başarısı: 1,5 Milyon TL Gelir Elde Edildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden Sıfır Atık Başarısı: 1,5 Milyon TL Gelir Elde Edildi
Güncelleme:
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, sıfır atık ve sürdürülebilir çevre politikalarıyla döngüsel ekonomi modeli doğrultusunda atıklarını geri dönüştürerek 1,5 milyon TL kazanç sağladı. Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin çevresel ve ekonomik başarısını gurur verici olarak nitelendirdi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, sıfır atık ve sürdürülebilir çevre politikaları kapsamında yürüttüğü çalışmalarla Türkiye'de örnek gösterilen kurumlar arasında yer almaya devam ediyor.

Üniversite, döngüsel ekonomi modeli doğrultusunda atıklarını kaynağında ayrıştırarak geri dönüşüm yoluyla ekonomiye kazandırdı ve yaklaşık 1,5 milyon TL gelir elde etti.

Atıklardan 1,5 milyon TL ekonomik kazanım sağlandı

Üniversite bünyesinde yürütülen atık yönetimi uygulamaları kapsamında, 100 tonun üzerinde kağıt, 30 ton plastik, 10 ton metal, 15 ton cam, ayrıca kablo, akü ve tarımsal atıklar geri dönüşümle ekonomiye kazandırıldı.

Açık artırma yöntemiyle yapılan satışlardan kurum bütçesine yaklaşık 1,5 milyon TL gelir sağlanırken, depozito iade sisteminin devreye alınmasıyla birlikte bu katkının önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor.

Öte yandan, floresan lambalar, toner kartuşları ve laboratuvar kaynaklı kimyasal atıklar gibi tehlikeli atıklar da çevre mevzuatına uygun biçimde, lisanslı firmalar aracılığıyla güvenli şekilde bertaraf ediliyor.

Rektör Uslu: "Çevresel ve ekonomik başarıya imza attık"

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, atık yönetimi alanında elde edilen ekonomik ve çevresel başarının gurur verici olduğunu belirtti.

Uslu açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Çalışmaları kapsamında 11 pilot yükseköğretim kurumu arasında yer alan üniversitemizde; atıkların düzenli toplanması, ayrıştırılması, depolanması ve geri kazanımı süreçlerinde uyguladığımız sistemli çalışmalarla önemli bir çevresel ve ekonomik başarıya imza attık.Atık yönetimi alanındaki başarımız sadece kurum içinde kalmamakta, aynı zamanda uygulama modelimiz farklı üniversiteler tarafından da örnek alınmaktadır. Üniversitemiz bu konuda diğer kurumlara danışmanlık ve teknik destek de sağlamaktadır. Emeği geçen tüm personelimize, öğrencilerimize ve birimlerimize teşekkür ediyorum."

NÖHÜ, Türkiye'nin "İklim Dostu Kampüs"leri arasında

Sıfır Atık Belgesi'ne sahip olan NÖHÜ, çevreye duyarlı politikalarıyla "İklim Dostu Kampüs" vizyonunu sürdürüyor.

Üniversite, enerji verimliliği, atık azaltımı, yenilenebilir enerji kullanımı ve doğa dostu uygulamalarıyla hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor hem de döngüsel ekonomi alanında örnek bir model oluşturuyor. - NİĞDE

