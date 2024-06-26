Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde arıcılık eğitimi alan üreticilere 50 damızlık ana arı dağıtıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ahiler Kalkınma Ajansı ile Bor İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen proje ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde arıcılık eğitimi alan 10 üreticiye 50 damızlık ana arı dağıtıldı.

Ana arı dağıtım töreninde konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik, 385 kişinin arıcılıkla uğraştığı Niğde'nin arıcılık faaliyetinde Türkiye'de 38'inci sırada yer aldığını belirtti.

Vali Çelik, "Niğde'de 385 kişi arıcılık yapıyor. Bu potansiyelimizi daha da iyi noktalara getirmemiz gerekiyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bu potansiyelin iyi noktalara gelmesinde her zaman katkı veriyor. Bundan sonraki süreçte ana arı üretiminde Niğde hem ilimize hem de civar illere hizmet verebilecek düzeye gelir. Birey için anne ne kadar önemliyse kovan için de ana arı o kadar önemli. Türkiye'de bir yıl içinde 9 milyon ana arı ihtiyacı var. İlimizde de 23 binin üzerinde ana arı ihtiyacı var. Üreticilerimizin daha iyi ve kaliteli bal üretmeleri için ana arıları üretip, arıcılarımıza dağıtmamız gerekiyor. Biz de İl Özel İdare, KOP, Ahiler Kalkınma Ajansı olarak arıcılarımıza ana arı üretimi konusunda destek vereceğiz" dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni ana arı üretim merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini aktardı. Rektör Uslu, "Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak bundan sonraki süreçte faaliyetlerimize artırarak devam edeceğiz. Bu merkezimizi ana arı üretim merkezi haline getirmek istiyoruz. Çünkü şu an Niğde'de ana arı üretecek yetkili bir firma veya kurum yok. 10 arıcımıza 50 ana arımızı dağıtacağız" şeklinde konuştu.

Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, yaptığı konuşmada ana arının arıcılık faaliyetindeki önemine değindi. Merkezin ana arı üretimi konusunda önemli bir kaynak olduğunu söyleyen Şekeroğlu, arıcılık eğitimlerinin de devam edeceğini belirtti.

Yapılan konuşmaların ardından 10 arı üreticisine 50 damızlık ana arı dağıtımı gerçekleştirildi. - NİĞDE