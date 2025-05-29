NG Sapanca ve NG Enjoy, Yaza Merhaba Partisi ile Turizm Potansiyelini Artırdı

NG Sapanca ve NG Enjoy otelleri, Sapanca'ndaki iş dünyası ve protokol temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen "Yaza Merhaba Partisi" ile yaz sezonunu karşıladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, etkinlik, davet olmanın ötesinde, bölgesel işbirliğini teşvik eden ve turizmin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlayan etkileşim ortamı sundu.

Etkinlik boyunca yapılan görüşmeler sayesinde bölgedeki turizm potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi yönünde adımlar atıldı.

NG Hotels'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen davet, Sapanca'nın turizmdeki büyüme hedeflerine güçlü bir destek mesajı verirken, misafirler arasında yeni işbirliklerinin ve dostlukların geliştiği atmosfer sundu.

NG Hotels, bölgeye ve turizme olan bağlılığını sürdürerek, Sapanca'yı ulusal ve uluslararası düzeyde öne çıkan bir destinasyon haline getirme vizyonunu kararlılıkla hayata geçirmeye devam ediyor.

"Tedariklerinin yüzde 70'ini 168 yerel firmadan sağlıyoruz"

Açıklamada davetteki konuşmasına yer verilen NG Sapanca ve NG Enjoy Otelleri Satış Direktörü Oğuzhan Cebeci, toplamda 556 oda ve 23 toplantı salonu kapasitesiyle bölgenin turizm potansiyelini değerlendirdiklerini belirterek, sürdürülebilir turizm vizyonları doğrultusunda tedariklerinin yüzde 70'ini 168 yerel firmadan sağladıklarını ve 600'ün üzerinde kişiye istihdam yaratarak, bölge ekonomisine doğrudan katkıda bulunduklarını vurguladı.

Sapanca'nın yalnızca bir tatil destinasyonu olmadığını aktaran Cebeci, şunları kaydetti:

"Sapanca'nın aynı zamanda önemli bir toplantı ve kongre merkezi haline gelmesi için yıllardır kararlılıkla çalışıyoruz. Bu vizyonla her yıl, hem yerli hem de uluslararası ölçekte yaklaşık 700 etkinliğe ev sahipliği yaparak yüzlerce şirketin yöneticilerini, çalışanlarını ve karar vericilerini Sapanca'ya çekme fırsatı yaratıyoruz. Bu etkinliklerin, bölge ekonomisine dolaylı yollardan da önemli katkılar sağladığını memnuniyetle gözlemliyoruz."

Cebeci, bu yıl 112'ncisi düzenlenecek "NG Sapanca Ultra Maratonu"nun önemine dikkat çekerek, "8 farklı ülkeden yaklaşık 1200 koşucuyu bir araya getiren bu organizasyon, yalnızca sporun birleştirici gücünü değil, aynı zamanda Sapanca'nın uluslararası düzeyde tanıtımına sağladığı katkıyla da büyük önem taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

Sapanca'nın uluslararası ölçekte düşünce ve ekonomi merkezi olma yolunda adımlar attığına işaret ederek, "Bir diğer gurur kaynağımız ise gelecek sene nisan ayında NG Enjoy otelimizde 5'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Ekonomi Zirvesi'dir. Zirve sayesinde Sapanca, ekonomik ve düşünsel düzeyde de uluslararası platformlarda adından söz ettiren bir merkez haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.