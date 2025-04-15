Kabine toplantısı başladı! Öğretmenlerin gözü kulağı bu zirvede

Binlerce kişinin heyecanla beklediği zirve başladı! Gözler Erdoğan'da
Özel'den Bahçeli'nin 'İmamoğlu davaları hızla karara bağlanmalı' çağrısına yanıt

Bahçeli'nin İmamoğlu çağrısına Özel'den çarpıcı yanıt
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün kapısını polislere açan isim dikkat çekti

Başkan Yardımcısı Gül'ün kapısını polislere açan isim bakın kim çıktı
Naaşı 3 yıl sonra bulunan şehidin son isteği yerine getirildi

Naaşı 3 yıl sonra bulunan şehidin son isteği yerine getirildi

New York Fed İmalat Endeksi Nisan'da Eksi 8,1 ile Beklentilerin Üzerinde Gerçekleşti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Merkez Bankası New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, nisan ayında eksi 8,1 ile piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Endeksteki artışa rağmen sektör faaliyetlerindeki daralmaya işaret ediliyor.

NEW ABD Merkez Bankası ( Fed ) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, nisanda eksi 8,1 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

New York Fed'in nisan ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi nisanda 11,9 puan artışla eksi 8,1'e çıktı.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde eksi 12,8 olması yönündeydi.

Söz konusu dönemde yükselmesine rağmen sektör faaliyetlerindeki daralmaya işaret eden endeks, mart ayında eksi 20 değerini almıştı.

Yeni sipariş endeksi nisanda 6,1 puan artarak eksi 8,8'e, sevkiyat endeksi 5,6 puan artışla eksi 2,9'a ulaştı.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise bu dönemde 20,1 puan azalışla eksi 7,4'e geriledi.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması, sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.