Haberler

New York Fed imalat endeksi eylülde beklentilerin altında kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, eylülde 7,6 değerine düşerek beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, eylülde 7,6 değerine düşerek beklentilerin altında gerçekleşti.

New York Fed'in eylül ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York eyaletinde imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi eylülde 13 puan azalarak 7,6 değerine indi.

Piyasa beklentisi endeksin bu dönemde 14,8 değerini alması yönündeydi.

Söz konusu dönemde imalat sektöründe genişlemenin yavaşladığına işaret eden endeks, ağustos ayında 20,6 değerini almıştı.

Yeni sipariş endeksi eylülde 15,3 puan azalışla 2'ye, sevkiyat endeksi 14,9 puan düşüşle eksi 3,2'ye geriledi.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise bu dönemde 3,1 puan azalışla 29'a düştü.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

Kaynak: AA
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor

Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor teknik direktör bombasını patlattı! Türkiye'den ayrılalı daha 7 ay olmuştu

Ve bomba patladı! Türkiye'den yeni ayrılan hocayı alıyorlar
Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 19'uncu durağı Ankara

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 19'uncu durağı Ankara
İş yeri kurşunlayan şüphelinin balkondan kaçmaya çalıştığı anlar kamerada

Polisten böyle kaçmaya çalıştı! Yaptığı yanına kar kalmayacak
Biyonik kulağı 3 yıl sonra takılan Ayşegül yeniden duymaya başladı

3 yıldır duyamayan Ayşegül'e mutlu son! İşte yaşanan an
Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi

Apartmanda korkunç olay! 62 yaşındaki adam feci şekilde can verdi
Bursa'da alkollü tır sürücüsü ters şeride girdi: 2 genç hayatını kaybetti, sürücü tutuklandı

Zikzak çizip 2 genci öldürmüştü! Sürücüye kötü haber geldi
Nihat Genç'in 8 yıl önce Kurtlar Vadisi için söyledikleri gerçek oldu

Kurtlar Vadisi için 8 yıl önce söyledikleri gerçek oldu