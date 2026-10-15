New York Fed imalat endeksi ekimde 25,5'e yükselerek beklentileri aştı

New York Fed imalat endeksi ekimde 25,5'e yükselerek beklentileri aştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
New York Fed imalat sanayi endeksi ekimde 17,9 puan artışla 25,5'e yükselerek 12,1'lik piyasa beklentisini aştı. Philadelphia Fed imalat endeksi ise eylüldeki 37,8'den ekimde 20,9'a geriledi; piyasa beklentisi 28,2'ydi.
ABD Merkez Bankasının (Fed) New York şubesinin imalat sanayi endeksi, ekimde 25,5 değerine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
New York Fed, ekim ayına ilişkin imalat endeksi raporunu yayımladı.
New York eyaletinde imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi ekimde önceki aya kıyasla 17,9 puan artarak 25,5'e yükseldi.
Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde 12,1 değerini alması yönündeydi.
Söz konusu dönemde New York eyaletinde imalat sanayi faaliyetlerinin güçlendiğine işaret eden endeks, eylülde 7,6 seviyesinde gerçekleşmişti.
Yeni siparişler endeksi ekimde 21,2 puan artarak 23,2'ye, sevkiyat endeksi ise 16,3 puan artışla 13,1'e çıktı.
Gelecekteki iş koşullarına ilişkin endeks ise 8 puan azalarak 21'e geriledi.
Philadelphia Fed imalat endeksinde düşüş
Philadelphia Fed de ekim ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, bölgedeki imalat sanayi faaliyetlerinin genel seyrini gösteren endeks, eylüldeki 37,8 seviyesinden ekimde 20,9'a geriledi.
Piyasa beklentisi, endeksin bu dönemde 28,2 değerini alması yönündeydi.
Yeni siparişler endeksi, ekimde 25 puan azalarak 4,3'e, sevkiyat endeksi 12 puan azalışla 15,3'e indi. İstihdam endeksi de aynı dönemde 3 puan azalışla 9,1'e geriledi.
İmalat sanayi endekslerinde sıfırın üzerindeki değerler sektörde faaliyetlerin genişlediğine, sıfırın altındaki değerler ise daraldığına işaret ediyor.