New York Fed imalat endeksi aralıkta düştü

NEW ABD Merkez Bankasının ( Fed ) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi aralıkta eksi 3,9 değerine geriledi.

New York Fed'in aralık ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayınlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi aralıkta 22,6 puan azalışla eksi 3,9 değerine indi.

Endekse ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde 10 değerini alması yönündeydi. Endeks, kasım ayında 18,7 seviyesinde gerçekleşmişti.

Yeni sipariş endeksi aralıkta 15,9 puan azalarak 0 değerine, sevkiyat endeksi 22,5 puan azalışla eksi 5,7 değerine geriledi.

Gelecek altı aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise bu dönemde 16,6 puan artarak 35,7'ye çıktı.

Raporda görüşlerine yer verilen New York Fed Ekonomik Araştırma Danışmanı Richard Deitz, New York eyaletinde imalat faaliyetinin iki ay artış gösterdikten sonra aralıkta hafif bir daralma yaşadığını belirtti.

Fiyat artışlarının üst üste ikinci ayda yavaşladığını ancak yüksek seviyede kaldığını kaydeden Deitz, firmaların gelecek aylara ilişkin beklentiler konusunda giderek daha iyimser hale geldiğini ifade etti.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.