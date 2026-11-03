New York borsasında Nasdaq yüzde 1,07 düşerken Dow 200 puanın üzerinde yükseldi

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New York borsası, ABD'de Kongre ara seçimleri ve istihdam verilerinin yatırımcıların odağında olduğu haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,41 artışla 51.983,98 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,51 azalışla 7.541,40 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 1,07 kayıpla 25.164,32 puana geriledi.

Şirket bilançoları ve yapay zeka yatırımlarına ilişkin endişelerin etkisiyle teknoloji hisselerinde geçen hafta yaşanan satış baskısının ardından, pay piyasalarında yeni haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Günün ilk saatlerinde toparlanma eğilimi gösteren teknoloji hisselerinde, ilerleyen saatlerde satış baskısı öne çıktı.

Piyasa kapanışının ardından bilançosunu açıklaması beklenen ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın hisseleri yüzde 1,83 değer kaybetti.

ABD'li çip üreticisi Marvell Technology'nin optik ağ teknolojileri şirketi Lumentum'u tamamı hisse takası yoluyla yaklaşık 115 milyar dolarlık işletme değeriyle satın alacağını açıklamasının ardından Marvell'ın hisseleri yüzde 12,72, Lumentum'un hisseleri ise yüzde 18,59 geriledi.

Oracle'ın hisseleri de şirketin yapay zeka yatırımlarını finanse etmek amacıyla 10 milyar dolarlık hisse senedi ve 10 milyar dolarlık tahvil ihracı planladığını duyurmasının ardından yüzde 8,76 değer kaybetti.

Öte yandan, ABD ile İran arasındaki diplomatik girişimlerin Orta Doğu'daki gerilimi azaltabileceği ve bölgedeki petrol arzına yönelik endişeleri hafifletebileceği beklentisiyle petrol fiyatları geriledi.

Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı TSİ 00.00 itibarıyla yüzde 8,3 azalarak 103,99 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 7,9 azalışla 95,87 dolardan alıcı buldu.

ABD'de devam eden Kongre ara seçimleri de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Washington'daki siyasi dengeleri değiştirebilecek seçimlerde Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğun hangi partinin eline geçeceği ve Senato'daki güç dağılımının nasıl şekilleneceği piyasaların odağında bulunuyor.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde 55,5'e çıkarak imalat sektöründeki büyümenin hızlandığına işaret etti.

ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere hafta boyunca duyurulacak iş gücü piyasasına ilişkin veriler de yatırımcıların odağında yer alıyor.

Kaynak: AA