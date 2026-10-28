New York borsasında Dow Jones, Fed faizi sabitken 52.475,10 puana çıktı

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NEW New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bırakmasının ardından günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,19 artarak 52.475,10 puana çıktı.

S&P ?500 endeksi yüzde 0,28 artışla 7.743,98 puana, ?Nasdaq endeksi yüzde 0,27 kazançla 26.549,85 puana ulaştı.

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,75-4 aralığında sabit tuttu. Karar, 2'ye karşı 10 oyla alınırken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook ile Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, 25 baz puan faiz artırılmasından yana oy kullandı.

Bankanın açıklamasında, enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiği belirtilerek, "Daha fazla bilginin elde edilmesi, enflasyonun yüzde 2 hedefine zamanında dönmesini sağlamak için uygun politika duruşunu belirlemede Komiteye yardımcı olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Fed Başkanı Kevin Warsh da düzenlediği basın toplantısında, gelecek sonbahardan itibaren toplantı takviminde değişikliğe gitmeye karar verdiklerini bildirdi.

Gelecek yıl yapılacak 8 toplantıdan 1'inin genel para politikası stratejisine odaklanacağını duyuran Warsh, bu toplantıda faiz kararına ilişkin oylama yapılması veya politika açıklaması yayımlanmasının öngörülmediğini ifade etti.

ABD'lilerin yaklaşık 6 yıldır Fed'in hedefinin üzerinde seyreden enflasyonla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Warsh, "Enflasyonu düşürmek bizim sorumluluğumuz." dedi.

Warsh, politika faiz oranının yapay zeka altyapı yatırımları üzerinde de etkili olduğunu belirtti.

Kurumsal tarafta, piyasa kapanışının ardından finansal sonuçlarını açıklaması beklenen Alphabet'in hisseleri yüzde 1,3 artarken, Microsoft'un hisseleri yatay seyir izledi.

Analistler, teknoloji devlerinin bilançolarında yapay zeka altyapısına yapılan yoğun harcamaların kalıcı bir gelir artışına dönüşüp dönüşmediğine dair ipuçları aranacağını kaydetti.

Öte yandan yazılım şirketi Oracle'ın hisseleri, 2030 mali yılı için 225 milyar dolarlık gelir tahmin ettiğini açıklamasının ardından yaklaşık yüzde 11 değer kazandı.

Ayrıca, Güney Koreli çip üreticisi SK Hynix'in üçüncü çeyrekte rekor kar açıklaması, bazı ABD'li çip üreticilerinin hisselerini de yukarı taşıdı. Advanced Micro Devices'ın hisseleri yüzde 3,2 ve Micron Technology'nin hisseleri yüzde 6'ya yakın yükseldi.

Kaynak: AA