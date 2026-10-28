Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

New York borsasında Dow Jones, Fed faizi sabitken 52.475,10 puana çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York borsası, Fed'in politika faizini yüzde 3,75-4 aralığında sabit bırakmasının ardından günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones yüzde 0,19 artışla 52.475,10 puana, S&P 500 yüzde 0,28 artışla 7.743,98 puana, Nasdaq yüzde 0,27 kazançla 26.549,85 puana ulaştı.

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bırakmasının ardından günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,19 artarak 52.475,10 puana çıktı.

S&P ?500 endeksi yüzde 0,28 artışla 7.743,98 puana, ?Nasdaq endeksi yüzde 0,27 kazançla 26.549,85 puana ulaştı.

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,75-4 aralığında sabit tuttu. Karar, 2'ye karşı 10 oyla alınırken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook ile Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, 25 baz puan faiz artırılmasından yana oy kullandı.

Bankanın açıklamasında, enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiği belirtilerek, "Daha fazla bilginin elde edilmesi, enflasyonun yüzde 2 hedefine zamanında dönmesini sağlamak için uygun politika duruşunu belirlemede Komiteye yardımcı olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Fed Başkanı Kevin Warsh da düzenlediği basın toplantısında, gelecek sonbahardan itibaren toplantı takviminde değişikliğe gitmeye karar verdiklerini bildirdi.

Gelecek yıl yapılacak 8 toplantıdan 1'inin genel para politikası stratejisine odaklanacağını duyuran Warsh, bu toplantıda faiz kararına ilişkin oylama yapılması veya politika açıklaması yayımlanmasının öngörülmediğini ifade etti.

ABD'lilerin yaklaşık 6 yıldır Fed'in hedefinin üzerinde seyreden enflasyonla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Warsh, "Enflasyonu düşürmek bizim sorumluluğumuz." dedi.

Warsh, politika faiz oranının yapay zeka altyapı yatırımları üzerinde de etkili olduğunu belirtti.

Kurumsal tarafta, piyasa kapanışının ardından finansal sonuçlarını açıklaması beklenen Alphabet'in hisseleri yüzde 1,3 artarken, Microsoft'un hisseleri yatay seyir izledi.

Analistler, teknoloji devlerinin bilançolarında yapay zeka altyapısına yapılan yoğun harcamaların kalıcı bir gelir artışına dönüşüp dönüşmediğine dair ipuçları aranacağını kaydetti.

Öte yandan yazılım şirketi Oracle'ın hisseleri, 2030 mali yılı için 225 milyar dolarlık gelir tahmin ettiğini açıklamasının ardından yaklaşık yüzde 11 değer kazandı.

Ayrıca, Güney Koreli çip üreticisi SK Hynix'in üçüncü çeyrekte rekor kar açıklaması, bazı ABD'li çip üreticilerinin hisselerini de yukarı taşıdı. Advanced Micro Devices'ın hisseleri yüzde 3,2 ve Micron Technology'nin hisseleri yüzde 6'ya yakın yükseldi.

Kaynak: AA
Bu haber 31 sitede yayınlandı.
Cezaevi firarisi böyle yakalandı! Kaçıp zeytin işçisi olmuş

Firari hükümlü böyle yakalandı! Kaçtıktan sonra bakın ne iş yapmış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yalova'da kazada ölen babasına yüzde 100 kusur verildi! Oğlu yeni kamera görüntüleriyle itiraz etti

Ölen babasına yüzde 100 kusur verildi! Oğlu başka kamerayı buldu
Herkes öğretmen sanıyordu! Cezaevi firarisi çatıda gizlenirken yakalandı

Herkes öğretmen sanıyordu! Gerçek çatıda ortaya çıktı
Fon soruşturmasında Fatih Erdoğan ve diğer isimlerin mal varlığı tedbiri kaldırıldı

Fon soruşturmasında AK Partili vekilin eşiyle ilgili yeni karar
Libya anlaşmasının ardından Türkiye'den yeni hamle: Anlaşmaya hazırız

Türkiye'den bir ülkeye daha çağrı: Anlaşmaya hazırız
Gaziantep'te sağanak hayatı felç etti, yollar göle döndü

Bir şehrimizde kabus! Sel hayatı felç etti
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel anlattı! Mustafa Sarıgül gözyaşlarını tutamamış

Suçlamaların odağındaki Sarıgül soluğu Özgür Özel'in yanında almış
Dışişleri’nden İspanya’daki tren kazası için başsağlığı mesajı

Dışişleri’nden İspanya’daki tren faciası için başsağlığı mesajı