New York borsası yükselişle kapandı

Güncelleme:
New York borsası, Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde yükseliş yaşandı. Hafta başında negatif seyir izleyen piyasalarda, yatırımcılar önemli makroekonomik verileri bekliyor. Boeing'in hisseleri yüzde 10,2 değer kazanırken, Procter & Gamble hisseleri düştü.

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,39 artarak 47.474,46 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,25 artışla 6.829,37 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 kazançla 23.413,67 puana ulaştı.

ABD'de imalat sektörüne ilişkin zayıf veriler, tahvil faizlerindeki yükseliş ve kripto para piyasasındaki satış baskısının etkisiyle hafta başında negatif bir seyrin izlendiği pay piyasalarında, haftanın ikinci işlem gününde toparlanma görüldü.

Yatırımcılar, ülkede bu hafta açıklanacak önemli makroekonomik verileri beklerken, pazartesi günü yayımlanan Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri imalat sektöründeki daralmanın sürdüğüne işaret etmişti.

ABD'de çarşamba günü yayımlanacak ADP özel sektör istihdam raporu ile cuma günü açıklanacak Kişisel Tüketim Harcamaları fiyat endeksi yatırımcıların odağında bulunuyor. ADP raporunun iş gücü piyasasına dair sinyaller vermesi, Kişisel Tüketim Harcamaları fiyat endeksinin de enflasyon görünümüne yönelik önemli ipuçları sunması bekleniyor.

Söz konusu veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta alacağı para politikası kararları açısından büyük önem taşırken, Bankanın 9-10 Aralık'ta yapılacak bu yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesinde faiz indirimi beklentileri güçlü kalmaya devam ediyor.

Öte yandan, görev süresi gelecek yıl mayıs ayında dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine kimin geçeceği de merak konusu olmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump yeni Fed başkanını gelecek yılın başında açıklayacağını belirtti. Trump, ayrıca Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'ten "potansiyel Fed başkanı" olarak bahsetti.

Kurumsal tarafta ise ABD'li uçak üreticisi Boeing'in gelecek yıl 737 ve 787 uçaklarının teslimatlarının artmasını beklediğini açıklaması sonrası şirketin hisseleri yüzde 10,2 değer kazandı.

Warner Bros Discovery'nin hisseleri de Netflix'in şirketin eğlence ve yayın varlıkları için ikinci turda büyük ölçüde nakit içeren bir teklif sunduğuna ilişkin haberlerin ardından yüzde 2,8 yükseldi.

Procter & Gamble'ın hisseleri ise Mali İşler Direktörü Andre Schulten'in bir konferansta, şirketin ABD satışlarının ekim ayında önemli ölçüde düştüğünü, kasımda da bir değişiklik beklemediğini söylemesi sonrası yüzde 1,1 değer kaybetti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
