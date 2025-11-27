Haberler

New York Borsası Yükselişle Tamamlandı

Güncelleme:
New York borsası, Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde kaydedilen artışlarla günü yükselişle tamamladı. Analistler, Fed'in faiz indirimine gideceği beklentilerinin piyasaları desteklediğini aktardı. Ayrıca, ABD'de dayanıklı mal siparişleri arttı, işsizlik maaşı başvuru sayısı düştü.

NEW New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,67 artarak 47.427,12 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,69 artışla 6.812,61 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,82 kazançla 23.214,69 puana çıktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) aralıkta faiz indirimlerine devam edeceğine dair beklentiler gücünü korurken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Analistler, bazı Fed yetkililerinin güvercin yorumları sonrasında gelecek ay 25 baz puanlık faiz indirimine gidileceğine yönelik beklentilerin arttığına işaret ederek, mevcut verilerin de Fed'e daha fazla politika gevşemesi için alan açtığını belirtti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artarak 313,7 milyar dolara çıktı.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 22 Kasım ile biten haftada 216 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Fed'in yayımladığı, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporu da ülkede ekonomik faaliyetin çok az değiştiğini gösterdi.

Raporda, genel olarak tüketici harcamalarının daha da azaldığı, istihdamın hafif bir düşüş gösterdiği aktarıldı.

Görünümün genel olarak büyük ölçüde değişmediği belirtilen raporda, "Bazı bağlantılar, gelecek aylarda faaliyetlerin yavaşlama riskinin arttığını belirtirken, imalatçılar arasında bir miktar iyimserlik kaydedildi." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, geçen hafta yeni yapay zeka modeli Gemini 3'ü piyasaya sürdükten sonra güçlü artışlar gören Alphabet'in hisseleri, bugün ise yüzde 1 değer kaybetti.

ABD'de piyasalar, Şükran Günü tatili dolayısıyla bugün kapalı olacak.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
