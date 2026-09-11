New York borsası yükselişle kapandı

NEW New York borsası, petrol fiyatlarının gerilemesiyle haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,98 artarak 52.573,29 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,86 artışla 7.656,98 puana ve ?Nasdaq endeksi yüzde 0,96 kazançla 26.333,04 puana ulaştı.

Orta Doğu'da tırmanan gerilim nedeniyle bu hafta keskin bir yükseliş kaydeden petrol fiyatları bir miktar geri çekildi.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.20 itibarıyla yüzde 2,7 azalarak 104,70 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas??????? türü ham petrolün varili de yüzde 2,1 azalışla 100,36 dolardan alıcı buldu.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 3,4 arttı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon ise aylık yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda, verilerin yayımlanması sonrasında ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta faiz artışına gidebileceğine yönelik beklentiler güçlendi.

Enflasyon verilerinin ardından ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, yüzde 4,99'un üzerine çıkarak Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Daha sonra yüzde 4,97 seviyesinde dengelendi.

ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi de eylülde 47,8'e gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ise eylülde yüzde 4'ten yüzde 4,6'ya çıktı.

Ülkede federal hükümetin bütçe açığı, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 52 azalarak 167 milyar dolara düştü.

Kaynak: AA