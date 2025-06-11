New York Borsası Yükselişe Geçti: Enflasyon ve Çin Anlaşması Etkili Oldu

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New York borsası, ABD'nin beklenenden daha iyi çıkan enflasyon verileri ve Çin ile yapılan tarife anlaşması sonrası güne yükselişle başladı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri artış gösterdi. Trump, Çin ile yapılan anlaşmanın detaylarını paylaştı.

NEW New York borsası, ABD'de beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon verileri ve Çin ile varılan tarife anlaşması sonrasında güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,04 artarak 42.882,86 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,18 artışla 6.049,38 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 kazançla 19.779,36 puana çıktı.

ABD'nin Çin ile tarifeler konusunda anlaşması ve ülkede beklentilerden iyi gelen enflasyon verisi risk iştahını artırırken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Çin ile anlaşmaya varıldığını Truth Social hesabından paylaşan ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın kendisi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in son onayına tabi olacağını kaydetti.

Trump, Çin tarafından gerekli tüm nadir toprak elementlerinin temin edileceğini belirterek, "Aynı şekilde, kolejlerimizi ve üniversitelerimizi kullanan Çinli öğrenciler de dahil olmak üzere üzerinde anlaştığımız şeyleri biz de Çin'e sağlayacağız. Toplam yüzde 55 tarife uyguluyoruz, Çin yüzde 10 uyguluyor." ifadelerini kullandı.

Diğer bir paylaşımında da Çin'i Amerikan ticaretine açmak için Başkan Şi ile yakın bir şekilde çalışacaklarının bilgisini veren Trump, bunun her iki ülke için kazanç olacağını vurguladı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 2,4 ile beklentilerin altında arttı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranının da geçen hafta yüzde 6,93'e çıkmasına rağmen başvurular yüzde 12,5 yükseldi.

Çin ile varılan anlaşma ve mayıs ayı enflasyon verilerinin yayımlanması sonrasında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,42'ye kadar geriledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta politika faizini sabit tutacağına kesin gözle bakılırken, eylül ve aralık ayında 25'er baz puanlık faiz indirimine gidileceğine dair fiyatlamalar güçlendi.

Öte yandan, Trump ile yaşadığı gerginliğe dair pişmanlık mesajı yayımlayan Elon Musk'ın üst yöneticisi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın hisseleri yaklaşık yüzde 2 değer kazandı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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