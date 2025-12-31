New York borsası 2025'in son işlem gününde yatay seyirle açıldı

New York borsası, bu yılın son işlem gününe yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,04 artışla 48.384,86 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,05 artarak 6.899,63 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 artışla 23.439,14 puana tırmandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaretteki korumacı politikalarının yarattığı belirsizlikler ile yapay zeka odaklı büyümeye yönelik ilginin etkisiyle dalgalı geçen bir yılı kazançla tamamlamaya hazırlanan pay piyasalarında, yılın son işlem gününün açılışında yatay seyir izlendi.

Analistler, Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endekslerinin 2025'i çift haneli kazançlarla tamamlama yolunda olduğunu belirtti.

Para politikası cephesinde ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, faiz indirimlerinin seyrinin enflasyondaki yavaşlamaya bağlı kalmaya devam edeceğine işaret etti.

Analistler, ABD'de iş gücü piyasasındaki yavaşlama sinyalleri ve yeni seçilecek Fed Başkanı'nın "güvercin" bir tutum sergileyeceğine yönelik beklentiler doğrultusunda, Fed'in faiz patikasının 2026'da piyasalar açısından belirleyici olmayı sürdüreceğini ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 27 Aralık ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 16 bin kişi azalarak 199 bine geriledi.

Yeni yıl tatili nedeniyle işlem hacminin düşük seyretmesi beklenirken, piyasalar yarın kapalı olacak.