New York Borsası, Trump'ın Tarifeleriyle Düşüş Yaşadı

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleriyle ilgili mahkeme kararının belirsizlikleri artırmasıyla günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,55 azalarak 45.295,69 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,69 azalışla 6.415,54 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,82 kayıpla 21.279,63 puana indi.

Dün "Emek Günü" nedeniyle kapalı olan pay piyasalarında Trump yönetiminin tarifelerinin yasal dayanağına yönelik endişelerle haftanın ilk işlem gününde negatif seyir izlendi.

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, geçen hafta Trump'ın küresel gümrük vergilerinin çoğunu yasa dışı bulmuştu.

Trump'ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamındaki yetkisini aştığına hükmeden mahkeme, yönetimin Yüksek Mahkemeye itiraz başvurusunda bulunması için 14 Ekim'e kadar gümrük vergilerinin yürürlükte kalmasına izin vermişti.

ABD Başkanı Trump, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tarifeler konusunda Yüksek Mahkemeye başvurmayı düşündüklerini belirterek, mahkemeden hızlandırılmış karar talep edeceklerini bildirdi.??????? Trump, "Bugün borsa bu nedenle düşüşte çünkü piyasa tarifeleri istiyor." dedi.

Analistler, Yüksek Mahkemenin tarifelerin yasa dışı olduğuna karar vermesi halinde hükümetin sağladığı tarife gelirini geri ödemek zorunda kalmasından ve bunun da ülkenin borcunu artırmasından endişe edildiğini belirtti.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 4,28 seviyesine çıktı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 48,7 değerine yükselmesine rağmen beklentilerin altında kaldı ve sektörde daralmanın sürdüğüne işaret etti.

Ülkede inşaat harcamaları da temmuzda yüzde 0,1 ile piyasa beklentilerine paralel azalış kaydetti. ???????

Kurumsal tarafta da ABD'li gıda ve içecek şirketi PepsiCo'nun hisseleri, Elliott Investment Management'ın şirkette yaklaşık 4 milyar dolarlık hisse edindiğine dair haberlerin ardından yüzde 1,1 yükseldi.

Gıda şirketi Kraft Heinz'ın hisseleri ise şirketin iki ayrı firmaya bölünmesinin planlandığının duyurulması sonrası yüzde 7'ye yakın değer kaybetti.