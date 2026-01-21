Haberler

New York borsası yükselişle açıldı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı, Grönland'ı almak için güç kullanmayacağına dair açıklamaları sonrası New York borsası açılışta yükseliş gösterdi. Dow Jones endeksi yüzde 0,36 artışla 48.661,27 puana çıktı.

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantısında Grönland'ı almak için "güç kullanmayacağını" söylemesinin ardından güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,36 artarak 48.661,27 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,33 artışla 6.819,68 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 artarak 23.003,04 puana tırmandı.

ABD yönetiminin Grönland'ın kontrolü konusundaki ısrarını sürdürmesi ve yeni bir tarife savaşının başlayabileceğine yönelik endişelerle risk algısının yükseldiği pay piyasalarında, Trump'ın Davos'daki açıklamalarıyla açılışta pozitif seyir izlendi.

Trump'ın İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun 56. Yıllık Toplantıları'nda yaptığı konuşma piyasaların odağında bulunurken, ABD Başkanı Trump Grönland konusunda mesajlar verdi.

Ulusal güvenlik gerekçeleriyle Grönland'a ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Trump, bu nedenle ABD'nin Grönland'ı alma konusunu görüşmek üzere acil müzakereler yapılmasını talep ettiğini aktardı.

Trump, bölgenin kontrolünü ele alma konusunda "güç kullanmayacağını" belirtti.

ABD Başkanı Trump, hafta sonu, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'dan ithal edilen mallara 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 tarife getirileceğini, 1 Haziran'da bu oranın yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
