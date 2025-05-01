New York Borsası Teknoloji Şirketlerinin Güçlü Bilançolarıyla Yükseldi

NEW New York borsası, teknoloji şirketlerinin güçlü bilançoları sonrasında güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yaklaşık 250 puan değer kazandı ve yüzde 0,61 artarak 40.918,04 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,01 artışla 5.625,14 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,99 kazançla 17.793,14 puana çıktı.

ABD'nin tarife politikasına ilişkin belirsizlik sürerken, teknoloji şirketlerinin güçlü bilançolar açıklaması sonrasında pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Dün piyasalar kapandıktan sonra finansal sonuçlarını yayımlayan Microsoft ve Meta'nın geliri ocak-mart döneminde beklentileri aştı.

Analistler bu sonuçların, yatırımcıların ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri ve ülke ekonomisindeki daralmanın yapay zeka ticaretini tehdit edeceği yönündeki endişelerini hafiflettiğini belirtti.

Microsoft'un hisseleri güne yüzde 10 artışla başlarken, Meta hisselerinde de yüzde 6'ya yakın artış oldu.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 26 Nisan ile biten haftada 241 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, 9 haftanın en yüksek seviyesini kaydetti.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 1 milyon 916 bin ile Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, dün açıklanan zayıf gayrisafi yurt içi hasıla verilerine işaret ederek, yarın açıklanacak istihdam raporunun da yatırımcılarca beklendiğini kaydetti.

Bugün bilançosunu yayımlayan ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın küresel satışları, yılın ilk çeyreğinde yüzde 1 azaldı. Şirketin hisseleri yüzde 2'den fazla geriledi.

Öte yandan, ABD'nin kırsal bölgelerindeki teslimatlarını genişletmek için 2026 sonuna kadar yaklaşık 4 milyar dolar harcamayı planladığını duyuran Amazon'un hisseleri yüzde 2 yükseldi.