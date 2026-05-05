New York borsası yükselişle kapandı

NEW New York borsası petrol fiyatlarının gerilemesiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,73 artarak 49.298,25 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,81 artışla 7.259,22 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,03 kazançla 25.326,13 puana yükseldi. İki endeks de kapanış rekorlarını tazeledi.

Bazı şirketlerin güçlü bilançolar açıklaması ve düşen petrol fiyatlarının ivme kazandırdığı pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden ABD gemilerine saldırması halinde İran'ın "yeryüzünden silineceğini" söylemesinin ardından İran'ın Körfez ülkelerini hedef alması tansiyonun tırmanabileceği korkularını körüklemişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise bugünkü basın toplantısında Hürmüz Boğazı'ndaki tarafsız ülkelerin gemilerinin geçişine yönelik başlatılan operasyonun İran'a yönelik diğer saldırılardan "ayrı ve geçici" nitelikte olduğunu belirtti.

İran ile ateşkesin sona ermediğini kaydeden Hegseth, "Özgürlük Projesi'nin" tüm hızıyla devam ettiğini, bu operasyon sayesinde ticaret akışının yeniden sağlanacağını ifade etti.

Orta Doğu'da dün tırmanan gerilimle yükselen petrol fiyatları bugün geri çekildi. Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yaklaşık yüzde 4 azalışla 110,11 dolar olurken aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 3,6 düşüşle 102,59 dolardan alıcı buldu.

Kurumsal tarafta, dün piyasaların kapanışının ardından bilançosunu açıklayan ABD'li savunma teknolojisi şirketi Palantir'in geliri ve karı, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Buna karşın şirketin hisseleri yaklaşık yüzde 7 değer kaybetti.

Dil öğrenme uygulaması Duolingo'nun hisseleri de ilk çeyrekte beklentilerin altında aylık aktif kullanıcı sayısı bildirmesinin ardından yüzde 5,6 geriledi.

Görsel paylaşım platformu Pinterest'in hisseleri ise şirketin geliri ve karı ile mevcut çeyreğe dair gelir beklentisinin tahminleri aşması sonrasında yüzde 7'ye yakın değer kazandı.

Bugün bilançosunu yayımlayan ABD merkezli ilaç devi Pfizer da beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıkladı. Şirketin hisseleri yüzde 0,6 yükseldi.

Dijital ödeme hizmetleri sunan PayPal'in hisseleri ise tahminlerin üzerinde sonuçlar bildirmesine rağmen yaklaşık yüzde 8 düştü.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'nin dış ticaret açığı, martta aylık yüzde 4,4 artışla 60,3 milyar dolara yükselmesine karşın piyasa beklentisinin altında gerçekleşti.

Ülkede JOLTS açık iş sayısı, martta 56 bin azalışla 6 milyon 866 bine inmesine rağmen piyasa beklentilerini aştı.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisanda 53,6 değerine gerileyerek beklentilerin biraz altında gerçekleşti.

S&P Global tarafından açıklanan nisan ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisi ise aşağı yönlü revize edilerek 51 oldu.

ABD'de yeni konut satışları, martta aylık yüzde 7,4 artarak beklentilerin üzerine çıktı.