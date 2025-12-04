Haberler

New York borsası yükselişle kapandı

ABD'de özel sektör istihdamındaki azalış, borsa endekslerinde yükselişe yol açtı. Dow Jones endeksi 400 puan artarak kapanış yaptı. Fed'in faiz indirimine gitme olasılığı güçleniyor.

New York borsası, ABD'de özel sektör istihdamının azaldığını gösteren verilerin ABD Merkez Bankasının ( Fed ) gelecek hafta faiz indirimine gidebileceğine dair beklentileri güçlendirmesiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,86 artarak 47.883,14 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,30 artışla 6.849,98 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,17 artarak 23.454,09 puana çıktı.

ABD'de açıklanan önemli makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

ADP Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan verilere göre, özel sektör istihdamı kasım ayında artış beklentilerinin aksine 32 bin kişi azaldı. Bu, Mart 2023'ten bu yana özel sektör istihdamındaki en yüksek düşüş olarak kaydedildi.

Analistler, ADP verilerinin iş gücü piyasasındaki zayıflamaya dair endişeleri artırdığını belirtti.

Özel sektör istihdamındaki azalışa işaret eden veriler, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) 9-10 Aralık'ta yapılacak yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentileri destekledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta politika faizini 25 baz puan indirme olasılığı yüzde 89'a çıktı.

Ayrıca, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda 52,6'ya çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti ve sektördeki büyümeye işaret etti.

ABD'de sanayi üretimi de eylülde yüzde 0,1 artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Analistler, ABD işgücü piyasasına dair daha fazla bilgi için yarın açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile enflasyon görünümüne ilişkin ipuçları sunması beklenen cuma günü yayımlanacak Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi verilerinin de yakından takip edileceğini belirtti.

Kurumsal tarafta ise yapay zekayla ilgili yazılım satış kotalarını düşürdüğüne ilişkin haberlerin ardından değer kaybeden Microsoft'un hisseleri, şirketin söz konusu haberleri yalanlamasına rağmen günü yüzde 2,5 düşüşle tamamladı.

Yarı iletken şirketi Marvell Technology'nin hisseleri ise Celestial AI'yı 3,25 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alacağını açıklaması sonrası yüzde 7,9 yükseldi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
