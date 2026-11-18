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New York borsası, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın piyasa kapanışının ardından açıklanması beklenen finansal sonuçları öncesinde günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 800 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,64 azalarak 50.759,42 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,03 azalışla 7.340,53 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,74 kayıpla 24.328,38 puana geriledi.

Son dönemde gündemde olan Nvidia'nın finansal sonuçları yatırımcıların odağında bulunurken, pay piyasalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde negatif bir seyir izlendi.

Eski üst yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın Çin adına casusluk yaptığı öne sürülen bir kadınla yaşadığı ilişki dahil evlilik dışı ilişkileriyle ilgili haberlerin ardından sert dalgalanmaların yaşandığı Nvidia hisseleri, şirketin finansal sonuçları öncesinde yüzde 0,48 geriledi.

Jensen Huang ise Nvidia'dan ayrılmasının ardından ilk kez açıklama yaptı. Şirketin Yönetim Kurulunun istemesi halinde CEO olarak görevine dönmeye açık olduğunun sinyalini veren Huang, "Yönetim Kurulu, geri dönmemin hissedarlarımızın, çalışanlarımızın, şirketin ve Amerika'nın çıkarları için en iyisi olacağına karar verirse bu çağrılara yanıt vermekten ve CEO olarak görevime dönmekten onur duyarım." ifadelerini kullandı.

The Wall Street Journal gazetesinin haberinde ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) Nvidia hakkında soruşturma yürüttüğü bildirildi.

Öte yandan, ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) iç iletişim ağında yaşanan soruna ilişkin haberler teknoloji altyapısının güvenilirliğine yönelik endişeleri artırarak piyasalar üzerinde baskı oluşturdu.

ABD medyasına yansıyan ve ajansın gizli iç iletişim ağında kesintiye neden olduğu belirtilen soruna ilişkin açıklama yapan NSA, sorunun planlı rutin bakım çalışmaları sırasında meydana gelen "geçici performans düşüşünden" kaynaklandığını ancak kritik görevlerin yürütülmesinde herhangi bir aksaklık yaşanmadığını bildirdi.

NSA'nın iç iletişim ağında yaşanan sorun, geçen hafta Microsoft'un bazı hizmetlerinde yaşanan kesinti, ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) ülke genelinde uçuşları geçici olarak durdurması ve bu hafta bazı bankacılık uygulamalarında görülen erişim sorunlarının ardından geldi.

Para politikası cephesinde ise ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları izlendi. St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem yüksek enflasyonu kontrol altına almak için birden fazla faiz artışına ihtiyaç duyulabileceğini ve sorunun daha da kötüleşmesini önlemek amacıyla yakın zamanda harekete geçilmesi gerektiğini belirtti. Musalem, "Fiyat istikrarının zamanında sağlanabilmesi için ekonomide 2027 baharından önce birkaç faiz artışı yapılması gerekecek." ifadesini kullandı.

New York Fed Başkanı John Williams da bankanın yüksek enflasyonla mücadele için muhtemelen faizleri yeniden artırmasının gerekeceğini ancak daha agresif bir politika izlemeye yönelmesi gerektiği görüşüne katılmadığını ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de perakende satışlar ekimde aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin hafif üzerinde artış gösterdi.

Ülkede ithalat ve ihracat fiyat endeksleri de ekimde aylık bazda yüzde 1,1'er artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de sanayi üretimi ise ekimde aylık bazda yatay seyredeceği beklentilerinin aksine yüzde 0,4 azaldı.

Kaynak: AA