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New York borsası, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın beklentileri aşan finansal sonuçları ve olumlu gelir tahmininin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün yayımlanması beklenen toplantı tutanakları öncesinde güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,26 azalarak 50.627,36 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,21 artışla 7.355,69 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,65 kazançla 24.486,17 puana çıktı.

Son dönemde eski üst yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın Çin adına casusluk yaptığı öne sürülen bir kadınla yaşadığı ilişki dahil evlilik dışı ilişkileriyle ilgili haberlerle gündemde olan Nvidia'nın dün piyasa kapanışının ardından açıkladığı bilanço yatırımcılar tarafından değerlendirilirken, pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.

Nvidia'nın geliri, üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 103 artışla 115,8 milyar dolara ulaşarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Şirket ayrıca Ocak 2028'de sona erecek mali yıla ilişkin gelir beklentisini yukarı yönlü revize ederek yıllık bazda yüzde 75 büyüme öngördü.

Nvidia'nın net karı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 105 artarak 65,3 milyar dolara yükseldi. Şirketin güçlü bilançosunun ardından hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

Analistler, Nvidia'nın sunduğu olumlu görünümün yapay zeka sektörüne ilişkin endişeleri hafifleterek Anthropic'in bu hafta gerçekleştirmesi beklenen halka arzı öncesinde yapay zeka bağlantılı hisselere yönelik yatırımcı iyimserliğini desteklediğini belirtti.

Para politikası cephesinde ise Fed'in bugün yayımlanması beklenen son toplantısına ait tutanaklar yatırımcıların odağında yer alıyor.

Fed'in politika faizini yüzde 3,75-4 aralığında sabit tuttuğu ekim ayındaki son toplantısının tutanakları, para politikasının geleceğine dair daha fazla ipucu arayan yatırımcılar için önem taşıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık ayındaki toplantısında faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Fed yetkililerinin açıklamaları da izlenirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, CNBC'ye verdiği röportajda, enflasyonla mücadele için agresif adımlar atılması gerektiğini belirterek, fiyatların beklentilerinin üzerinde artmaya devam etmesi nedeniyle merkez bankasının "insanları şaşırtması" gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA