New York Borsası Nvidia'nın Bilançosunu Beklerken Yatay Seyir İzliyor

NEW New York borsası çip şirketi Nvidia'nın açıklayacağı bilanço öncesi güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yatay seyirle 45.417,46 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,06 azalışla 6.462,26 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08 kayıpla 21.526,33 geriledi.

Yatırımcılar Nvidia'nın yayımlayacağı finansal sonuçları beklerken, pay piyasalarında açılışta yatay bir seyir izlendi.

Analistler Nvidia'nın S&P 500 endeksinde en büyük ağırlığa sahip olduğuna işaret ederek, yapay zeka gelişiminin önemli bir göstergesi olarak kabul edilen şirketin bilançosunun piyasaların seyrinde etkili olacağını kaydetti.

Öte yandan ABD'de hükümetin kilit sektörlerdeki şirketlerden hisse alabileceğine dair açıklamalar sürerken, Hazine Bakanı Scott Bessent, Nvida'da hisse alımının gündemde olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimine ilişkin gelişmeler de takip edilirken, ülke basınında, Cook'un görevden alınmasına itiraz edeceği davayı bugün açabileceği haberleri yer aldı.