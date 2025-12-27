Haberler

New York borsası Noel tatili sonrası yatay seyirle kapandı

New York borsası, Noel tatilinin ardından haftanın son işlem gününde Dow Jones endeksinin yüzde 0,04 azalışla 48.710,97 puana gerilemesiyle yatay seyir izledi. S&P 500 endeksi ve Nasdaq endeksi de hafif kayıplar yaşadı. Analistler düşük işlem hacimlerine dikkat çekti.

NEW New York borsası, Noel tatilinin ardından haftanın son işlem gününü yatay seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,04 azalışla 48.710,97 puana geriledi.

S&P 500 endeksi, yüzde 0,03 kayıpla 6.929,94 puana ve Nasdaq endeksi, yüzde 0,09 azalarak 23.593,09 puana indi.

ABD'de Noel tatilinde işlemlerin gerçekleşmediği pay piyasalarında haftanın son işlem gününde yatay seyir izlendi.

Analistler, Noel tatilleri sonrasında piyasalarda işlem hacminin düşük seviyelerde kaldığına işaret etti.

Kurumsal tarafta ise ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri, çip girişimi Groq ile çıkarım (inference) teknolojisine yönelik lisans anlaşması yaptığının açıklanması sonrası yüzde 1 değer kazandı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
500

