New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, Noel tatili öncesi günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 280 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 0,60 artışla 48.731,16 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 yükselişle 6.932,05 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 artarak 23.613,31 puana çıktı.

S&P 500 ve Dow Jones endeksleri kapanışta rekor seviyeleri gördü.

ABD'de karışık sinyaller veren ekonomik veriler sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz oranlarını daha da düşüreceğine yönelik beklentiler korunurken, Noel arifesinde pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede dün açıklanan veriler ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte iki yılın en hızlı büyümesini kaydettiğini gösterirken, tüketici güveninin aralıkta düştüğünü ortaya koymuştu.

ABD'de bugün açıklanan veriler ise ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının 20 Aralık ile biten haftada 10 bin azalışla 214 bine gerileyerek beklentilerin altında kaldığına işaret etti.

Kurumsal tarafta da Nike hisseleri, şirketin yönetim kurulunda bağımsız üye olan Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook'un yaklaşık 3 milyon dolarlık hisse satın almasının ardından yüzde 4,6 değer kazandı.

Nvidia'nın Intel'in 18A çip üretim sürecini test etmeyi durdurduğuna dair haber sonrasında ise Intel'in hisseleri yüzde 0,5 geriledi.

Noel tatili dolayısıyla bugün erken kapanan New York borsası, yarın işleme kapalı olacak.