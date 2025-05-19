New York Borsası, Moody's Not Değerlendirmesine Rağmen Yükseldi

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,32 artarak 42.791,94 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,09 artışla 5.963,90 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,02 artarak 19.215,46 puana çıktı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in ABD'nin kredi notunu düşürmesinin ülkenin mali ve ekonomik görünümüne ilişkin endişeleri artırmasıyla güne negatif seyirle başlayan endeksler, kapanışa doğru yönünü pozitife çevirdi.

Moody's, geçen hafta cuma günü piyasaların kapanmasının ardından ABD'nin kredi notunu "Aaa"dan "Aa1"e düşürürken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirmişti.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, not indiriminin, 10 yıldan uzun süredir kamu borcu ve faiz ödeme oranlarının benzer derecelendirmeye sahip ülkelere kıyasla önemli ölçüde yüksek seviyelere çıkmasını yansıttığı aktarılmıştı. Böylece Moody's, ABD'nin kredi notunu düşüren 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan sonuncusu olmuştu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, hafta sonu verdiği röportajda, Moody's'in değerlendirmesinin "geriden gelen" bir gösterge olduğunu söyledi. Bunun Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin ve son 4 yılda görülen harcamaların bir sonucu olduğunu belirten Bessent, bunu miras aldıklarını, harcamaları azaltmak ve ekonomiyi büyütmek konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de bugün düzenlediği brifingde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Moody's'in değerlendirmesine katılmadığını aktardı.

Moody's'in ABD'nin kredi notunu düşürmesinin ardından tahvil faizleri yükselişe geçerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,56 seviyesine kadar çıkmasıyla yüzde 4,45 seviyesinde dengelendi.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları takip edilirken, New York Fed Başkanı John Williams, tarifelerdeki dalgalanmaların belirsizliğin sürmesine neden olduğunu belirtti.

Belirsizlik nedeniyle Fed'in bu zamana kadar faiz oranlarını sabit tuttuğunu aktaran Williams, gelecek döneme ilişkin seyrin aylarca netleşmeyebileceğini ifade etti. Williams, haziran ya da temmuzda ne olduğunu anlayacakları bir durum olmayacağını kaydederek, "Bu, veri toplama, daha iyi bir tablo elde etme ve bunların gelişimini izleme süreci olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de çok fazla belirsizlik olduğuna işaret ederek, "Bunun nereye varacağını görmek için 3 ila 6 ay beklememiz gerekeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Bostic, enflasyon ve fiyat artışlarına ilişkin beklentiler konusunda özellikle endişe duyduğunu aktardı.

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ise fiyatlardaki olası artışın kalıcı enflasyona dönüşmemesini sağlamanın Fed için önemli olduğunu vurguladı. Para politikasının çok iyi konumda olduğunu belirten Jefferson, "Şu anda karşı karşıya olduğumuz belirsizlik düzeyi göz önüne alındığında, politikaların zaman içinde nasıl evrileceğini ve etkilerini bekleyip görmemizin uygun olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de tarifelerin politika yapıcıları afallattığını, şimdilik beklemede kaldıklarını kaydetti. Çok fazla belirsizlik olduğunu aktaran Kashkari, daha fazla bilgi edinene kadar bekleyip görmekten başka yapacak bir şey olmadığının altını çizdi.