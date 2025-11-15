Haberler

New York Borsası Karışık Seyirle Kapatıldı

New York borsası, haftayı karışık bir şekilde tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,65, S&P 500 endeksi ise yüzde 0,05 azaldı. Teknoloji hisselerinde ise bazı toparlanmalar görüldü. Analistler, Fed'in politika belirsizlikleri ve enflasyon risklerine dikkat çekti.

NEW New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,65 azalarak 47.147,48 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,05 azalışla 6.734,11 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,13 artışla 22.900,59 puana yükseldi.

Yüksek değerlemelere dair endişelerle satış baskısı altında kalan teknoloji hisseleri bugün biraz toparlanırken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününde karışık seyir izlendi.

Güne düşüşle başlayan bazı teknoloji hisselerindeki artışlar dikkati çekti. Nvidia'nın hisseleri yüzde 1,8, Microsoft'un hisseleri yüzde 1,4, Broadcom'un hisseleri yüzde 0,7 ve Tesla'nın hisseleri yüzde 0,6 yükseldi.

Amazon ile Alphabet'in hisseleri yüzde 1 civarında gerilerken, Apple ile Meta'nın hisseleri de hafif değer kaybetti.

Öte yandan, üst yöneticisi Doug McMillon'un ocak ayında emekli olacağını duyuran ABD'li perakende mağaza devi Walmart'ın hisseleri yatay seyir izledi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) belirsizlik ortamında, "bekle-gör" pozisyonuna geçebileceğine yönelik beklentilerin arttığını belirterek, politika endişelerinin, yatırımcıların federal hükümetin yeniden açılması konusundaki heyecanını gölgede bıraktığını ifade etti.

ABD'de enflasyona ve istihdam piyasasına yönelik risklerin sürdüğüne işaret eden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürme olasılığının gerilediğini kaydetti.

Hükümetin kapalı kalmasıyla aksayan verilerin ne zaman açıklanacağı yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, ABD Çalışma Bakanı Lori Chavez-DeRemer, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin tam olarak toplanamaması dolayısıyla TÜFE verilerini açıklayabileceklerinden emin olmadığını belirtti.

ABD Çalışma İstatistikleri bürosu da eylül ayı istihdam raporunun 20 Kasım'da yayımlanacağını bildirdi.

Fed Yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, ek faiz indirimlerine karşı olduğunu yineledi.

Son para politikası toplantısında faiz indirimi aleyhinde oy kullanan Schmid, enflasyonun çok yüksek olduğu ve ek gevşemenin soğuyan iş gücü piyasasına yardımcı olmayacağı yönündeki görüşünün değişmediğini kaydetti.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan da aralık ayı toplantısında bir başka faiz indirimi kararını desteklemenin zor olacağını ifade etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran ise verilerin faiz indirimi yapılmasını desteklediğini savundu.

Ticaret cephesinde de ABD'nin İsviçre'ye uyguladığı gümrük vergilerinin yüzde 39'dan yüzde 15'e düşürüleceği bildirildi.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, İsviçre ile temelde bir ticaret anlaşmasına vardıklarını belirterek, "İsviçre, ilaç, altın eritme ve demir yolu ekipmanları gibi birçok üretimini ABD'ye taşıyacak." diye konuştu.

Greer ayrıca ülkede yetiştirilmeyen gıda ve tarım ürünlerine yönelik tarife muafiyetleri açıklanacağını söyledi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
