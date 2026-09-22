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New York borsası karışık seyirle kapandı

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NEW New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

NEW New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,36 azalarak 51.863,69 puana indi.

S&P 500 endeksi 7.764,64 puanda yatay seyrederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,45 kazançla 27.244,28 puana çıkarak rekor tazeledi.

ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslara ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında yer alırken pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li yetkililerin New York'ta İran heyetinden temsilcilerle yaklaşık üç saat süren bir görüşme yaptıklarını ve görüşmenin "çok iyi" geçtiğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump ayrıca, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülke liderlerinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı İran konulu toplantıda, İran'la krizin 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinden sonra sona ereceğini düşündüğünü belirtti.

ABD ile İran arasında diplomatik temasın petrol fiyatlarını aşağı yönlü etkilemesiyle Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altında kalmayı sürdürdü.

Öte yandan, yapay zeka bağlantılı hisselerdeki yükseliş, teknoloji hisselerindeki pozitif seyri destekledi.

Kaynak: AA
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