New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 800 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,73 artışla 51.561,93 puana yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,41 artarak 7.584,31 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,09 azalışla 26.830,96 puana geriledi.

ABD'li çip üreticisi Broadcom'un beklentilerin altında kalan geliri yarı iletken hisselerini baskılarken pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Dün piyasa kapanışının ardından bilançosunu açıklayan Broadcom'un geliri, üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 48 artışla 22,2 milyar dolara yükselmesine rağmen piyasa beklentilerinin altında kalmıştı.

Şirket ayrıca, yıl geneline ilişkin yapay zeka çiplerinden elde etmeyi hedeflediği 100 milyar dolarlık satış tahmininde değişikliğe gitmemişti. Görünümün yatırımcıların beklentilerini karşılayamamasıyla Broadcom hisseleri yüzde 12,6 değer kaybetti.

Diğer çip üreticilerinin hisselerinde de düşüş görülürken Qualcomm'un hisseleri yaklaşık yüzde 3, Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri yüzde 3,6 ve Micron Technology'nin hisseleri yüzde 7,7 geriledi.

Öte yandan, siber güvenlik çözümleri sunan ABD'li teknoloji şirketi CrowdStrike'ın hisseleri de gelir beklentilerinin zayıf bulunmasıyla yüzde 3,8 düştü.

Jeopolitik tarafta ise Orta Doğu'daki gelişmeler yatırımcıların odağında olmaya devam ederken ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırılarının sona ermesini öngören "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti.

Lübnan ve İsrail'in ABD arabuluculuğunda "şartlı ateşkese" varması da Orta Doğu'daki gerilimin kısa vadede sona erebileceğine yönelik iyimserliği artırsa da Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail, Lübnan topraklarından çekilene kadar savaşmaya devam edeceklerini söyleyerek ateşkesi reddetti.

Orta Doğu'daki gerilimin ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin endişeler sürerken yatırımcılar, ABD'de açıklanan makroekonomik verileri de yakından takip ediyor.

Ülkede yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde iş gücü piyasasına ilişkin veriler değerlendirilirken, bugün açıklanan verilere göre ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı 30 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 13 bin kişi artarak 225 bine yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliğinde yılın ilk çeyreğinde kaydedilen artış ise yüzde 0,8'den yüzde 0,3'e revize edildi.

Para politikası cephesinde de ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları izlenirken, Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid merkez bankasının önündeki seçeneğin sabırlı olup faiz oranlarını sabit tutmak ile hedefin üzerinde seyreden enflasyonu kontrol altına almak amacıyla faizleri artırmak arasında olduğunu ifade etti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise para politikasının şu anda iyi bir konumda olduğunu ancak ekonomideki belirsizliklerin faiz oranlarının gelecekteki seyrine ilişkin net bir görüş ortaya koymayı zorlaştırdığını aktardı.