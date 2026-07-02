New York borsası, ABD'nin istihdam verilerinin ardından yükselişle açıldı

New York borsası, ABD'de haziran ayında istihdam artışının beklentilerin altında kalmasının, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarına yönelik beklentileri zayıflatmasıyla güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,17 artarak 52.395,22 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,15 kazançla 7.495,14 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,02 artışla 26.047,38 puana tırmandı.

Fed'in para politikasının seyrine ilişkin ipuçları verebilecek makroekonomik veriler yatırımcıların odağında bulunurken, pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam haziranda 57 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin oldukça altında gerçekleşti. İşsizlik oranı ise yüzde 4,2'ye geriledi.

Tarım dışı istihdama ilişkin nisan ve mayıs ayı verileri de aşağı yönlü revize edildi.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 27 Haziran ile biten haftada 215 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Analistler, istihdam artışındaki yavaşlamanın Fed'in yakın zamanda faiz artırmak zorunda kalmayabileceği beklentisini güçlendirdiğini belirtti.

Fed Başkanı Kevin Warsh da dün katıldığı bir panelde, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürme konusundaki kararlılıklarını yineleyerek, son dönemde enflasyon beklentilerinin gerilediğini ve enflasyon risklerinin azaldığını ifade etmişti.

İstihdam verilerinin ardından ABD tahvil faizleri gerilerken, iki yıllık tahvil faizi yüzde 4,12 ve 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,47 seviyelerine indi.

Jeopolitik tarafta ise ABD ile İran arasındaki görüşmelere ilişkin gelişmeler takip edilirken, Katar yönetimi iki ülke arasındaki dolaylı görüşmelerde olumlu ilerleme kaydedildiğini açıkladı.