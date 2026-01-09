New York borsası ABD'nin istihdam verilerinin ardından yükselişle açıldı

Haberler

ABD'de istihdam artışının yavaşladığını gösteren veriler sonrası New York borsası açılışta pozitif bir seyir izledi. Dow Jones endeksi %0,15, S&P 500 endeksi %0,12, Nasdaq endeksi ise %0,05 artış kaydetti. İşsizlik oranındaki düşüş, Fed'in faiz politikası üzerindeki beklentileri etkiliyor.

New York borsası, ABD'de istihdam artışının geçen yılın son ayında yavaşladığını gösteren veriler sonrası haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,15 artarak 49.338,96 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,12 artışla 6.929,71 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 artarak 23.491,37 puana tırmandı.

ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz politikasına ilişkin beklentiler açısından yakından takip edilen tarım dışı istihdam verisi yatırımcılar tarafından değerlendirilirken, pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülkede tarım dışı sektörlerde istihdam geçen yıl aralıkta 50 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD'de işsizlik oranı ise aynı dönemde yüzde 4,5'ten yüzde 4,4'e geriledi.

Analistler, istihdam artışındaki yavaşlamanın iş gücü piyasasındaki soğumaya işaret ettiğini, buna karşın işsizlik oranındaki gerilemenin Fed'in bu ay politika faizini sabit tutacağı yönündeki beklentileri desteklediğini belirtti.

Öte yandan ABD Yüksek Mahkemesinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerinin yasallığına ilişkin olası kararı da piyasaların odağında bulunuyor.

Mahkemenin kararını bugün açıklayıp açıklamayacağı belirsizliğini korurken, tarifelerin iptal edilmesine yol açabilecek bir karar çıkması halinde piyasalarda oynaklığın artabileceği değerlendiriliyor.

Trump yönetiminin ise böyle bir senaryoda gümrük vergilerini sürdürmenin alternatif yollarını arayacağı belirtiliyor.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
