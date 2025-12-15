Haberler

New York borsası yükselişle açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York borsası, ABD'de açıklanacak istihdam ve enflasyon verileri öncesinde haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazanırken, yatırımcılar kritik ekonomik verileri dikkatle izleyecek.

New York borsası, ABD'de istihdam ve enflasyon gibi kritik verilerin açıklanacağı haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,31 artarak 48.606,77 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,49 artışla 6.860,66 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,58 artarak 23.330,83 puana çıktı.

ABD'de bu hafta yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasaları haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Ülkede yarın açıklanacak istihdam raporu ile perşembe günü yayımlanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere, hafta boyunca gelecek ekonomik veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları arayan yatırımcılar tarafından yakından izlenecek.

Bugün açıklanan verilere göre, New York Fed tarafından yayımlanan imalat endeksi aralık ayında eksi 3,9'a geriledi. Endeks, New York eyaletinde imalat faaliyetlerinin iki ay üst üste kaydedilen artışın ardından aralıkta hafif bir daralma yaşadığına işaret etti.

Fed'in geçen hafta politika faizini 25 baz puan indirmesinin ardından Banka yetkililerinin açıklamaları da takip ediliyor.

Faiz kararında 50 baz puanlık indirimden yana olduğu için karşı oy kullanan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, enflasyona ilişkin ılımlı beklentilerine ve iş gücü piyasasındaki uyarı sinyallerine dikkati çekerek, mevcut politika duruşunun gereksiz derecede kısıtlayıcı olduğunu savundu.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı

Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı
Öz kızı, babasını canlı yayında ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı

Öz kızı, babasını ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı
'Kim Milyoner Olmak İster'de Rus fenomeni afallatan ilk soru

'Kim Milyoner Olmak İster'de Rus fenomeni afallatan ilk soru
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan sürpriz transfer

Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan sürpriz transfer
Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı

Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı
İnfial yaratan görüntü! Okul müdürü yakasından tuttuğu öğrenciyi yere savurdu

İnfial yaratan görüntü! Her şey bayrak töreni sırasında yaşandı
Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü

Kaçak çiftten aylar sonra haber var! Esad okul sıralarına geri döndü
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Dünyaca ünlü marka veda ediyor! Son 8 gün tüm ürünler indirimli satılacak

Ünlü marka veda ediyor! Tüm ürünleri neredeyse bedavaya satıyorlar
Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti

Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri için harekete geçildi
Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Tam 8 ismin kalemi kırıldı

Tam 8 isme "Güle güle" dedi
title